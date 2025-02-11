UEFA Maçları TRT'de Canlı Yayınlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

UEFA Maçları TRT'de Canlı Yayınlanıyor

UEFA Maçları TRT\'de Canlı Yayınlanıyor

UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi'ndeki 21 maç, 11-13 Şubat tarihlerinde TRT'de yayınlanacak.

11.02.2025 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi'nde 11,12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak 21 karşılaşma canlı yayınla TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk takımları başta olmak üzere bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyiciyle buluşurken diğer tüm yabancı takımların karşılaşmaları tabii platformundan izlenebilecek.

UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 11,12 ve 13 Şubat canlı yayın maç takvimi şu şekilde:

UEFA Şampiyonlar Ligi:

Bugün

20.45 Brest - Psg

23.00 Juventus - PSV Eindhoven

23.00 Manchester City - Real Madrıd

23.00 Sporting Cp -Borussia Dortmund

Yarın

20.45 Club Brugge - Atalanta

23.00 Celtic - Bayern Munıh

23.00 Monaco - Benfica

23.00 Feyenoord - Milan

UEFA Avrupa Ligi:

13 Şubat Perşembe

20.45 Fenerbahçe -Anderlecht

20.45 Saint Gılloıse -Ajax

20.45 Midtjylland - Real Socıedad

20.45 Ferencvaros - Vıktoria Plzen

23.00 Az Alkmaar - Galatasaray

23.00 Porto -Roma

23.00 Twente - Bodo/Glımt

23.00 Paok -Fcsb

UEFA Konferans Ligi:

13 Şubat Perşembe

20.45 Molde - Shamrock R.

20.45 Vikinggur R. - Panathinaikos

23.00 Gent - Real Betıs

23.00 Kopenhag - Heidenheım

23.00 Banja Luka - O. Ljubljana - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Konferans, TRT Spor, Etkinlik, Finans, Futbol, Medya, Spor, Trt, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Maçları TRT'de Canlı Yayınlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:46 ’’Ölümümüzden o sorumludur’’ paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu ''Ölümümüzden o sorumludur'' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu
10:55 Kar yağışı nedeniyle İstanbul’da 4 ilçede okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 4 ilçede okullar tatil edildi
09:46 3’lü toplantıya damga vuran olay Yavaş’ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış 3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:15 Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak
15:03 Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift’i ti’ye aldı Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift'i ti'ye aldı
15:03 Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay
14:57 Galatasaray’ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan
14:54 Trump’tan ticaret savaşlarını alevlendirecek karar Trump'tan ticaret savaşlarını alevlendirecek karar
14:52 Ticaret Bakanı Bolat: Rekor artış kaydettik Ticaret Bakanı Bolat: Rekor artış kaydettik
14:50 Aralarındaki yaş farkı 31 Genç kızdan ’’Zorla evlendirildi’’ diyenlere videolu yanıt Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan ''Zorla evlendirildi'' diyenlere videolu yanıt
14:49 Sri Lanka’da elektrik kesintisi yaşandı, bakan maymunu suçladı Sri Lanka'da elektrik kesintisi yaşandı, bakan maymunu suçladı
14:48 İngiltere’de büyük kaçak işçi operasyonu: Binlerce göçmen yakalandı İngiltere'de büyük kaçak işçi operasyonu: Binlerce göçmen yakalandı
14:36 Emre Belözoğlu’ndan şaşırtan itiraf: Başka biriyle nişanlıyken, eşimi rüyamda gördüm Emre Belözoğlu'ndan şaşırtan itiraf: Başka biriyle nişanlıyken, eşimi rüyamda gördüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 11:54:01. #1.11#
SON DAKİKA: UEFA Maçları TRT'de Canlı Yayınlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.