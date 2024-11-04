UEFA, milli futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlattı

UEFA, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Türk futbolcu Aral Şimşir hakkında disiplin soruşturması başlattı.
Aral Şimşir'in hakkındaki disiplin soruşturmasının nedeni ise UEFA Avrupa Ligi'nde 3 Ekim'de oynanan Maccabi Tel Aviv maçı. İsrail ekibinin yetkililerinin, söz konusu maçta Aral Şimşir'in oyuncularına, "Özgür Filistin, umarım ölürsünüz" şeklinde bağırdığını öne sürdüğü belirtildi. Bold'da yer alan habere göre, 22 yaşındaki futbolcu hakkındaki soruşturmanın kasım ayı bitmeden sonuçlanması bekleniyor.
Türkiye U21 Takımı'nın formasını da giyen Aral Şimşir, bu sezon Midtjylland'da 22 maça çıktı. Sol kanat başta olmak üzere sağ kanat ve forvette de oynayabilen Aral, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
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