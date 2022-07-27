Fenerbahçe-Dinamo Kiev

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ülker
Hakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Domenico Rocca (İtalya)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Tisserand, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Arao, İrfan Can Kahveci, King, Rossi, Valencia
Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Verbic, Buyalskiy, Besedin???????
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