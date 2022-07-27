Fenerbahçe-Dinamo Kiev - Son Dakika
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Fenerbahçe-Dinamo Kiev

27.07.2022 19:07
Fenerbahçe-Dinamo Kiev

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Domenico Rocca (İtalya)Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Tisserand,...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Domenico Rocca (İtalya)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Tisserand, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Arao, İrfan Can Kahveci, King, Rossi, Valencia

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Verbic, Buyalskiy, Besedin???????

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Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına devam etti Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına devam etti Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i konuk edecek Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i konuk edecek
Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Ukrayna, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Dinamo Kiev - Son Dakika

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