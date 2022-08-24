UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları yarın İstanbul'da çekilecek - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları yarın İstanbul'da çekilecek

24.08.2022 11:08
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları yarın İstanbul'da çekilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi yarın İstanbul'da yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi yarın İstanbul'da yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, play-off turu ilk maçında 2-1 yenildiği Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı elemesi halinde tek Türk temsilcisi olarak kuraya 4. torbadan girecek.

Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2021-2022 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

Takımlar

Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek.

Bu akşam rövanşları oynanacak Dinamo Zagreb-Bodo/Glimt (0-1), Trabzonspor-Kopenhag (1-2) ve PSV- Rangers (2-2) play-off eşleşmelerinden galip ayrılacak 3 ekiple gruplar tamamlanacak. Rövanş maçlarının ardından kura torbaları da belli olacak.

Gruplarda yer alma hakkı elde eden takımlar şöyle:

Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham (İngiltere), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla (İspanya), Inter, Milan, Napoli, Juventus (İtalya), Bayern Münih, Eintracht Frankfurt, Leipzig, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen (Almanya), Olimpik Marsilya, Paris Saint-Germain (Fransa), Sporting Lizbon, Porto, Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), Club Brugge (Belçika), Maccabi Haifa (İsrail), Viktoria Plzen (Çekya), Celtic (İskoçya), Salzburg (Avusturya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna).

İlk hafta maçları 6-7 Eylül'de

"Devler Ligi"nde grup maçları, 6-7 Eylül'de başlayıp 1-2 Kasım'da sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları yarın İstanbul'da çekilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları yarın İstanbul'da çekilecek - Son Dakika
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