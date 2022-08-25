UEFA Şampiyonlar Ligi grup kurası öncesi kırmızı halı geçişi yapıldı - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi grup kurası öncesi kırmızı halı geçişi yapıldı

25.08.2022 19:16
UEFA Şampiyonlar Ligi grup kurası öncesi kırmızı halı geçişi yapıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu grup kura çekimi öncesi kırmızı halı geçişi yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu grup kura çekimi öncesi kırmızı halı geçişi yapıldı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura töreni öncesinde kulüp yetkilileri, UEFA'nın geleneksel kırmızı halı seremonisinde yer aldı.

Törene UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ajax Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Edwin van der Sar ile Bayern Münih Kulübünde aynı görevi yapan Oliver Kahn, Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Inter Kulübü İkinci Başkanı Javier Zanetti, Juventus Kulübü İkinci Başkanı Pavel Nedved, Milan Kulübü Onursal Asbaşkanı Franco Baresi gibi isimler katıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Haliç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi grup kurası öncesi kırmızı halı geçişi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi grup kurası öncesi kırmızı halı geçişi yapıldı - Son Dakika
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