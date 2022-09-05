Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Bu sezon final maçına Atatürk Olimpiyat Stadı 'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Perdenin İstanbul'da kapanacağı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor - Son Dakika

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