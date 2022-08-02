Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olarak kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu maçları yarın başlıyor. Tur atlayan takımların play-off mücadelesi vermeye hak kazanacağı turda yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü, toplam 10 maç oynanacak.

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı - Son Dakika

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