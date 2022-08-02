UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı

02.08.2022 01:15
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olarak kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu maçları yarın başlıyor. Tur atlayan takımların play-off mücadelesi vermeye hak kazanacağı turda yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü, toplam 10 maç oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçlarının programı şu şekilde:

Yarın

20.00 Sheriff (Moldova) - Viktoria Plzen (Çekya)

20.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

21.00 Monaco (Fransa) - PSV Eindhoven (Hollanda)

21.45 St. Gilloise (Belçika) - Rangers (İskoçya)

22.00 Benfica (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka)

3 Ağustos Çarşamba

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Ferencvaros (Macaristan)

19.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Zalgiris (Litvanya)

20.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Sturm Graz (Avusturya)

21.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Pyunik (Ermenistan)

Bu turda rövanş maçları 9 Ağustos Salı günü oynanacak. - İSTANBUL

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Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli olacak Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli olacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı
Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı - Son Dakika

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