UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Sivasspor, Adana Demirspor maçı için Adana'ya gitti

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, 21 kişilik kafileyle Adana'ya hareket etti. Kırmızı-beyazlılar, maçın hazırlıklarını tamamlamak için Adana'da antrenman yapacak ve kampa girecek. Maç yarın saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.