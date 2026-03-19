UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

19.03.2026 08:15
UEFA Şampiyonlar son 16 turu rövanş maçlarının ardından, Sporting CP, Arsenal, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Bayern Münih ve Atletico Madrid çeyrek finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu rövanş maçları 4 karşılaşma ile sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Bayern Münih, Barcelona ve Atletico Madrid çeyrek finale çıktı.

ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Galatasaray, sahasında 1-0 yendiği İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmandaki rövanş maçında 4-0 yenilerek turnuvaya veda ederken Liverpool, çeyrek finale adını yazdırdı.

Alman ekibi Bayern Münih, deplasmanda 6-1 yendiği İtalyan takımı Atalanta'yı evinde de 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İspanyol ekibi Barcelona, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İngiliz temsilcisi Newcastle United'ı evinde 7-2 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

İspanyol kulübü Atletico Madrid, evinde 5-2 mağlup ettiği İngiliz ekibi Tottenham'a deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen çeyrek finale çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

  • Liverpool: 4-0 Galatasaray
  • Barcelona: 7-2 Newcastle United
  • Bayern Münih: 4-1 Atalanta
  • Tottenham: 3-2 Atletico Madrid
Devler Ligi'nde eşleşmeler ise şu şekilde oldu:
  • PSG - Liverpool
  • Real Madrid - Bayern Münih
  • Barcelona - Atletico Madrid
  • Sporting CP - Arsenal

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

