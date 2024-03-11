UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu Heyecanı - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu Heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı, 4 maçla tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 13 Mart Çarşamba günü yapılacak rövanş maçlarının ardından son çeyrek finalistler belli olacak. Organizasyonda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek. 'Devler Ligi'nde şu ana kadar Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih ve PSG çeyrek final bileti aldı. Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçları programı şöyle: Yarın: Arsenal (İngiltere)-Porto (Portekiz) (0-1), Barcelona (İspanya)-Napoli (İtalya) (1-1). 13 Mart Çarşamba: Atletico Madrid (İspanya)-Inter (İtalya) (0-1), Borussia Dortmund (Almanya)-PSV (Hollanda) (1-1).

11.03.2024 13:17  Güncelleme: 13:17
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı, 4 maçla tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 13 Mart Çarşamba günü yapılacak rövanş maçlarının ardından son çeyrek finalistler belli olacak.

Organizasyonda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.

"Devler Ligi"nde şu ana kadar Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih ve PSG çeyrek final bileti aldı.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçları programı şöyle:

Yarın:

Arsenal (İngiltere)- Porto (Portekiz) (0-1)

Barcelona (İspanya)- Napoli (İtalya) (1-1)

13 Mart Çarşamba:

Atletico Madrid (İspanya)-Inter (İtalya) (0-1)

Borussia Dortmund (Almanya)- PSV (Hollanda) (1-1)

Kaynak: AA

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