UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu Heyecanı

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Pendikspor maçı sonrası TFF'ye yalvardı: Ne olur bu kuralı getirin

Fenerbahçe-Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, karşılaşmada oyunun oldukça fazla durmasına isyan etti. Bununla ilgili TFF'ye bir öneride bulunan Ilıcalı, "Bunun çözümü var. Federasyona yalvarıyorum, 'iki atak boyunca bu oyuncu sahaya giremeyecek' şeklinde bir kural alınmalı" dedi.