Trabzonspor, Avrupa'da rakipleriyle ilk kez karşılaşacak - Son Dakika
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Trabzonspor, Avrupa'da rakipleriyle ilk kez karşılaşacak

26.08.2022 16:42
Trabzonspor, Avrupa'da rakipleriyle ilk kez karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda FC Kopenhag'a elenen Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde H grubunda devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda FC Kopenhag'a elenen Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde H grubunda devam edecek. Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşen Karadeniz ekibi rakipleriyle ilk kez karşılaşacak.

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan bordo-mavililer; Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros takımlarıyla bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Grubun en pahalı takımı Fransa'nın Monaco ekibi olurken, Trabzonspor'u Kızılyıldız ve Ferencvaros takip etti.

Kızılyıldız

Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir Sırbistan temsilcisiyle eşleşti. Kızılyıldız bugüne kadar Türk takımlarıyla oynadığı dört maçta da Galatasaray'a rakip oldu ve bu karşılaşmalarda yenilgi almadı. Söz konusu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Sırp temsilcisi 55 milyon 850 bin Euro'luk kadro değerine sahip. Takımın öne çıkan yıldızı ise 8 Milyon Euro'luk değeri ile 10 numara pozisyonunda oynayan Mirko Ivanic. Bu oyuncu dışında Aleksandar Dragovic, Aleksandar Katai ve Strahinja Erakovic takımın etkili isimleri.

Sirbistan temsilcisi maçlarını ise 55 bin kapasiteli Rajko Mitic Stadyumu'nda oynuyor. Takımın Teknik Direktörü ise 43 yaşındaki Dejan Stankovic. Kızılyıldız, Avrupa ve dünyada ün salmış bir taraftara sahip.

Grubun en pahalı takımı Monaco

Trabzonspor, Avrupa Kupaları tarihinde Monaco ile ilk kez karşılaşacak. Trabzonspor, Fransız takımlarıyla oynadığı altı maçtaki tek yenilgisini Ağustos 2009'da iç sahada Toulouse'dan aldı. Bordo-mavililer Fransız takımlarına karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Fransız kulübünün kadro değeri 363 milyon 800 bin Euro. Takımın en pahalı oyuncusu ise 30 milyon Euro ile Benoit Badiashile. Monaco ayrıca Mohamed Camara, Wissam Ben Yedder, Aleksandr Golovin ve Kevin Volland gibi değerli ve etkili isimlere sahip. Kulüp geçtiğimiz sezon 3. sırada tamamladı. Fransa temsilcisi maçlarını 18 bin 500 kapasiteli Stade Louis-II stadyumunda oynuyor. Takımın teknik direktörlüğünü ise 48 yaşındaki Belçikalı teknik adam Philippe Clement yapıyor.

En zayıf halka olarak görünüyor

Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde Ferencvaros ile ilk kez eşleşti. Macar ekibi, Türk takımlarıyla oynadığı ilk maçı Galatasaray'a karşı 4-0 kaybettikten sonraki beş karşılaşmanın dördünden galip ayrıldı. Macar kulübünün kadro değeri 39 milyon Euro. Takımın en değerli ismi ise 3 milyon 500 bin Euro ile Aissa Laidouni. Adama Traore ve Marquinhos, takımın diğer etkili isimleri olarak dikkat çekiyor. Kulüp geçtiğimiz sezonu 71 puanla lider tamamladı. Macaristan ekibi maçlarını 23 bin 698 kapasiteli Groupama Arena'da oynuyor. Takımın teknik direktörlüğünü ise 58 yaşındaki Rus çalıştırıcı Stanislav Cherchesov yapıyor.

Trabzonspor, Monaco'dan sonra en değerli takım

Trabzonspor, H Grubu'nda yer alan takımlar arasında Monaco'dan sonra en değerli takım konumunda. 126 milyon 500 bin değere sahip olan Karadeniz ekibi rakipleriyle ilk kez karşılaşacak. Takımın en değerli ismi ise 18 milyon Euro'luk değeri ile takım kaptanı kaleci Uğurcan Çakır. Bordo-mavililerde Abdulkadir Ömür, Trezeguet, Bakasetas, Hamsik, Bartra gibi önemli isimler yer alıyor. Bordo-mavililer maçlarını 41 bin 461 kapasiteli Akyazı Stadyumu'nda oynuyor. - TRABZON

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Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

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