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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT Dijital platformu tabii'de yayınlanacak. Türk takımlarının Avrupa maçları ise TRT 1 ve TRT Spor'da şifresiz olacak.

25.01.2024 - 18:40,  Güncelleme: 20:15
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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabii'de yayınlanacak. Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da olacak.

3 SEZON BOYUNCA TRT'DE YAYINLANACAK

Medyaradar'ın haberine göre; TRT, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak. Türk takımlarının heyecan verici mücadeleleri ise şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da izleyicilerle buluşacak. Daha fazla sayıda maç ise yalnızca TRT'nin yeni dijital platformu tabii üzerinden izlenebilecek.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak

TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARI ŞİFRESİZ

TRT, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin çekişmeli maçlarını izleyicilerle buluşturacak. Türk takımlarının mücadelelerinin yanı sıra, Avrupa takımlarının birbirinden iddialı maçları önümüzdeki sezondan itibaren 3 yıl boyunca TRT 1, TRT Spor ve TRT'nin yeni dijital platformu tabii ile ekranlara taşınacak. Türk takımlarının maçlarını ise şifresiz olarak TRT kanallarından yayınlayacak.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak

"BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "TRT, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının 3 sezon boyunca tek yayıncısı oldu. TRT tarihindeki bu ilki yaşamaktan ve yaşatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, futbol heyecanını ülkemizin her köşesine yayacak olmak, bizler için bir gurur vesilesi. Futbol ile birlikte sporun her branşında turnuvaları izleyicilerimizle buluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: Medyaradar

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT\'de yayınlanacak
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (6)
  • Kaan Arslan: Güzel haber doğruysa Yanıtla 9 51
  • Ender Kervancıoğlu: Fazla sevinmeye gerek yok. Takımlarımız erken eleniyorlar. Yanıtla 16 37
  • Selim Uyar: İnsanların önceden bi maç keyfi vardı kafa dagıttıgı eğlendiği para yüzünden içine ettiler teşekkürler Yanıtla 3 24
  • Fırat Duran: Vergi borçları silinmiş muhteşem zenginsin olması gereken klüplerimiz yurtdışındaki pendikspor gücündeki takımlarına ilk maçta elenir. Yanıtla 5 11
  • Selim Han: mac zamani avrupa yayinlarini yine kapatmazlar insallah Yanıtla 0 11
  • Murat Güneş: Uzun zamandır duyduğum en güzel haber Yanıtla 0 0

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