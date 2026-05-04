Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın başlıyor

Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın başlıyor
04.05.2026 10:20  Güncelleme: 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı, yarın ve 6 Mayıs Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak. Detaylar haberimizde...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş aşaması, yarın ve 6 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Bu maçlar sonucunda finale kalan ekipler belli olacak.

İLK MAÇ TAT VERMEDİ

İngiliz ekibi Arsenal, evinde Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta İspanya'da oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1974, 2014 ve 2016 yıllarında üç defa final oynayan Atletico Madrid, mutlu sona ulaşamadı. Madrid ekibi 1974'te Bayern Münih'e, 2014 ve 2016 yıllarında ise Real Madrid'e kaybetti. Arsenal ise tek finalini 2006'da Barcelona'ya karşı oynarken mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

İLK MAÇTA TAM 9 GOL OLDU HERKES EKRANA KİTLENDİ

Yarı finalin bir diğer maçı da Bayern Münih-PSG arasında oynanacak. İlk maçta sahasında Bayern Münih'i konuk eden PSG, sahadan 5-4'lük galibiyetle ayrıldı.

Bayern Münih toplam 11 kez finale kalıp 6 kez de kupayı müzesine götürdü. Son şampiyonluğunu ise 2020 yılında PSG karşısında kazandı. PSG ise 2025 yılında tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.

Devler Ligi'nde yarı final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın

  • 22.00 Arsenal - Atletico Madrid

6 Mayıs Çarşamba

  • 22.00 Bayern Münih - PSG 
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22 milyon Euro’luk ayrılık Ederson’a iki dev talip birden 22 milyon Euro'luk ayrılık! Ederson'a iki dev talip birden
Fas’ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu
Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti
Batman’da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi Batman'da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi
Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir
Tümer Metin isim verip eleştirdi: Galatasaray’da çanlar onun için çalıyor Tümer Metin isim verip eleştirdi: Galatasaray'da çanlar onun için çalıyor
Madrid Açık’ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

14:10
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
14:05
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
13:39
12 kurşunla öldürülen İlayda’nın babasından mahkemede şok karar
12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar
13:31
2021 yılında Ali Koç’un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti
2021 yılında Ali Koç'un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti
13:14
İran “Savaş gemisi vuruldu“ dedi, ABD yalanladı
İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD yalanladı
13:07
Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek
12:46
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 14:32:45. #7.12#
SON DAKİKA: Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.