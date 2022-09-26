Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi - Son Dakika
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Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi

26.09.2022 16:19

Tarihinde toplam 20 galibiyeti bulunan Faroe Adaları, UEFA Uluslar C Ligi'nde Türkiye'yi 2-1 mağlup etti. Faroe Adaları'nın en dikkat çekici zaferleri Avusturya, Yunanistan ve Türkiye'ye karşı gelirken Ada ekibi resmi müsabakalarda Andorra, Malta, Moldova, Litvanya ve Letonya'yı da devirmişti.

A Milli Takım'ı yenerek büyük bir sürprize imza atan Faroe Adaları, tarihindeki ender zaferlerden birini kazandı. Ay-Yıldızlı ekibi 2-1'lik skorla geçen Ada ülkesi, grubunu 3. sırada bitirirken kapanışı görkemli bir galibiyetle yaptı.

EN FAZLA GALİP GELDİĞİ TAKIM MALTA

En fazla galip geldiği takım 5 defa ile Malta olan Faroe Adaları, EURO 2016 elemelerinde Yunanistan'ı deplasmanda 1-0 ve evinde 2-1 yenerek adından söz ettirmişti. Faroe Adaları, son 10 yılda ise resmi müsabakalarda Andorra (3), Malta (3), Yunanistan (2), Moldova, Litvanya, Letonya ve Türkiye'ye karşı toplamda 12 defa galibiyet sevinci yaşadı.

İLK RESMİ MAÇINI 1990 YILINDA OYNADI

Faroe Adaları, 1990 senesinde çıktığı ilk resmi müsabakada Avusturya'ya karşı 1-0'lık üstünlük sağladı. Kuzey Atlantik'te bulunan ülkenin, günümüze kadar oynadığı 176 resmi müsabakada 20 galibiyet, 21 beraberlik ve 135 mağlubiyeti bulunuyor.

GRUBU 3. SIRADA TAMAMLADI

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçları tamamlanırken, grubun son maçında Faroe Adaları, evinde Türkiye'yi 2-1'lik skorla mağlup etti ve grubu 8 puanla 3. sırada tamamladı.

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Son Dakika Spor Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi - Son Dakika
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