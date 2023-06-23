Uğur Dündar, Aziz Yıldırım'ın Açıklamalarına Sosyal Medyadan Cevap Verdi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar , Aziz Yıldırım 'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından cevap verdi. Dündar, yaptığı paylaşımda, "Dün benden iyisi yoktu... Kendisine hiçbir saygısızlık yapmamış olmama rağmen bugün de benden kötüsü" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısında Uğur Dündar ile ilgili, "Erman Toroğlu askerliğimle ilgili bir şey yazmış. Bu da FETÖ operasyonundan biridir. Ne yazdığını da anlamadım. Uğur Bey'in açıklık getirmesi lazım. Tedbir alsınlar, o divan başka bir şekilde olur. Bedri Baykam bir yazı yazmış, o da köşesine koymuş. Zamanında Uğur Bey'in yanına gelemiyordu. Ne adamlar ya! Uğur Bey diyormuş; Ertuğrul Özkök ile askerliğim ile ilgili bir şeyler konuşmuşuz. O konuşmaları söylerse, efsaneler, kestane olurmuş... Haydi söyle bakalım, biz de söyleriz" demişti.

"DÜN BENDEN İYİSİ YOKTU"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Dündar, yaptığı paylaşımda, "Dün benden iyisi yoktu... Kendisine hiçbir saygısızlık yapmamış olmama rağmen bugün de benden kötüsü!.." ifadelerini kullandı.