Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e ağır gönderme: Soyadınız gibi küçüksünüz - Son Dakika
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Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e ağır gönderme: Soyadınız gibi küçüksünüz

09.04.2022 11:07

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu seçimi için oy verme işlemi başladı. Bugün yapılan seçimde adaylardan Uğur Dündar, mevcut Başkan Vefa Küçük'e öyle bir gönderme yaptı ki, herkes donup kaldı. Dündar, "Adaylığımdan küçük bir grup memnun olmadı. Hatta tek kişilik bir ordu diyebiliriz bu kişiye. Kullandığı kelimelerle bu büyük makamı kirletiyor, soyadı gibi küçüldüğünün farkında değil" diye konuştu.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde üyeler Yüksek Divan Kurulu'nun yeni başkanını seçmek için bir araya geldi. Adayların birbirine yaptığı göndermeler dikkat çekti. Uğur Dündar'ın kürsüden Vefa Küçük'e göndermesi ise deprem etkisi yaptı.

İşte Uğur Dündar'ın açıklamaları:

"BİR ÜYEYE BİLE YAKIŞMIYOR"

"Vefa Bey, bırakın divan kurulu üyesini, Fenerbahçe kongre kartını cebine koymuş bir üyeye bile yakışmayan çirkinlikteki ifadeleriyle bana zerre kadar zarar veremez. Fakat sizlere saygısızlıkta bulundu. Kendisini önce Allah'a, sonra da sizlere havale ediyorum.

"KÜÇÜK BİR GRUP OLDU"

"Adaylığımdan memnun olmayan küçük bir grup da oldu. Hatta tek kişili bir ordu da diyebiliriz. Adı Vefa Küçük... Süreç boyunca kullandığı kelimelerle bu büyük makamı kirletiyor, küçültüyor. Ne yazık ki, soyadı gibi küçüldüğünün de farkında değil.

"ATATÜRK'ÜN ADAYIYIM"

Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün adayıyım. Ben tüm Fenerbahçelilerin adayıyım. Ben; kişilerin, kurumların, para babalarının, lüks otel odalarında aday belirleyenlerin değil, Başkan Ali Koç'un başlattığı Fener Ol kampanyasına destek olmak için futbol topunu satıp parasını Fenerbahçe'ye bağışlayan 9 yaşındaki Berkalp Tuna'nın adayıyım."

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