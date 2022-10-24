İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ali Koç tekrar bir arada! İşte dikkat çeken kravat detayı - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ali Koç tekrar bir arada! İşte dikkat çeken kravat detayı

24.10.2022 17:59

Gazeteci Uğur Dündar'ın Fenerbahçe Divan Başkanlığı'na seçilmesinden sonra yaptığı ziyarette bordo mavili bir kravat takan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hem kravatı hem de Özkan Sümer'in kitabını hediye etmesi nedeniyle sarı lacivertliler tarafından eleştirilmişti. Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nin açılışında Ali Koç ve Uğur Dündar ile bir araya gelen İmamoğlu'nun bu sefer krem üzerine lacivert bir kravat tercih ettiği fark edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na seçilen Uğur Dündar'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen buluşmada yer alan '61' numaralı forma ve Özkan Sümer'i anlatan 'Ufuk Çizgisindeki Adam' kitabının hediye edilmesi sosyal medyada günün en çok konuşulan konularının başında yer aldı. İmamoğlu'nun bordo mavili kravat takması da sarı lacivertliler taraftarlar tarafından eleştirildi.

Ali Koç ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi! Tüm gözler İBB Başkanı'nın kravatına çevrildi

YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER

Ekrem İmamoğlu, Ali Koç ve Uğur Dündar bu sefer Fenerbahçe Basketbol Müzesi açılışında bir araya geldi. Oldukça neşeli olduğu izlenen protokoldekilerin kravatları da dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu'nun bu sefer krem üzeri mavi bir kravat tercih ettiği görülürken, Uğur Dündar ve Ali Koç sarı ağırlıklı kravat seçti.

İşte o fotoğraf:

Ali Koç ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi! Tüm gözler İBB Başkanı'nın kravatına çevrildi
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Ekrem İmamoğlu, Uğur Dündar, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ali Koç tekrar bir arada! İşte dikkat çeken kravat detayı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ali Koç tekrar bir arada! İşte dikkat çeken kravat detayı - Son Dakika
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