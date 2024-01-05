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Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, AA'nın 2023'e damga vuran fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
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Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, AA'nın 2023'e damga vuran fotoğraflarını oyladı

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı. Kılıç, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledi ve 'Spor', 'Çevre ve Yaşam', 'Haber', 'Deprem: Umut' ve 'Gazze: Kanıt' kategorilerindeki favori fotoğraflarını seçti. Kılıç, fotoğrafların çekildiği gazetecilere teşekkür ederek, dünyanın daha barışçıl ve huzurlu bir yer olmasını diledi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, AA\'nın 2023\'e damga vuran fotoğraflarını oyladı
05.01.2024 - 10:12,  Güncelleme: 10:15
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Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı.

Kılıç, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Oylamada Kılıç, "Spor" kategorisinde Emre Ayvaz'ın bir hentbol maçındaki "Savunma duvarı" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde ise Kılıç, "Galata'da dolunay" başlıklı Cem Tekkeşinoğlu'nun fotoğrafından yana oy kullandı.

"Haber" kategorisinde de Kılıç, Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Kılıç, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Montaser Alsawaf'ın, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bahçesinde çektiği "Masumiyet" başlıklı fotoğrafı oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde ise Kılıç, Muhammed Enes Yıldırım'ın Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altından kurtarılma anında çektiği "Hepimiz birimiz için" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Kılıç, oylama yaptığı fotoğraflara ilişkin, "Öncelikle fotoğrafları çeken gazetecilerin emeklerine sağlık. İçinde seçerken üzüldüğümüz, etkilendiğimiz depreme gittiğimiz, şu an Gazze'de yaşanan olaylara gittiğimiz fotoğraflar var. İnşallah dünya daha barışçıl, daha huzurlu insanların dostça yaşadığı bir yer olur. Herkesin sporu, biraz daha hentbolu konuştuğu bir dünya olur inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, AA'nın 2023'e damga vuran fotoğraflarını oyladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, AA'nın 2023'e damga vuran fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
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