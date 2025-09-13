Uğurcan Çakır, Kuzeni Mehmet'i Anarak Galibiyeti Armağan Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Uğurcan Çakır, Kuzeni Mehmet'i Anarak Galibiyeti Armağan Etti

Uğurcan Çakır, Kuzeni Mehmet\'i Anarak Galibiyeti Armağan Etti
13.09.2025 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Eyüpspor galibiyetini vefat eden kuzeni Mehmet'e adadı.

NAMIK KEMAL KILINÇ/SERİK GALATASARAY'IN yeni file bekçisi Uğurcan Çakır, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ilinde hayatını kaybeden 12 yaşındaki Serikli kuzeni Mehmet Demirhan için üzgün olduğunu belirterek, galibiyeti ona armağan ettiğini söyledi.

İki gün önce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde okul bahçesinde fenalaşan 6'ncı sınıf öğrencisi Mehmet Demirhan kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Hakan Demirhan ve Tuğba Demirhan'ın 12 yaşındaki evladı Mehmet Demirhan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Küçük yaşta kalbine yenik düşen küçük Mehmet Demirhan'ın cenazesi baba ocağı olan Antalya'nın Serik ilçesinde Akbaş mahallesi mezarlığına defnedildi.

Annesi Serikli olan milli futbolcu ve Galatasaray'ın yeni file bekçisi Uğurcan Çakır, kuzenin vefat haberiyle adeta yıkılırken, zorlu Eyüpspor maçı sonrası duygusal bir açıklamada bulundu.

Uğurcan Çakır'ın şunları söyledi; "İki gün önce kuzenimi kaybettim. Benim için buruk bir sevinç oldu. O da Galatasaraylıydı. Antalya'da cenazesi oldu fakat maçtan dolayı katılamadım. Beni bu formayla görmeyi çok istiyordu, transferimden sonra çok mutlu olmuştu. Nasip olmadı. Bu galibiyeti ona armağan ediyorum. Bütün ailemin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Mehmet Demirhan, Uğurcan Çakır, Galatasaray, Eyüpspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır, Kuzeni Mehmet'i Anarak Galibiyeti Armağan Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
Eski eşini eşarbıyla boğdu, 16 saat sonra baldızını arayıp söyledikleri kan dondurdu Eski eşini eşarbıyla boğdu, 16 saat sonra baldızını arayıp söyledikleri kan dondurdu
Oto sanayi ustası şok oldu: Bu araç nasıl gidiyor hayret ediyorum Oto sanayi ustası şok oldu: Bu araç nasıl gidiyor hayret ediyorum
NATO’dan Rusya’ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü NATO'dan Rusya'ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü

20:28
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
19:46
Bu sözler İmamoğlu’nun başına dert oldu Siyasi yasak da talep edildi
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi
19:41
Araca yanaştı, biber gazını sıktı Trafikte dehşet anları
Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları
19:15
Canlı anlatım Karşılaşmada tempo inanılmaz
Canlı anlatım! Karşılaşmada tempo inanılmaz
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 21:10:02. #7.13#
SON DAKİKA: Uğurcan Çakır, Kuzeni Mehmet'i Anarak Galibiyeti Armağan Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.