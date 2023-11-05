Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır mücadeleyi değerlendirdi. Milli eldiven, Fenerbahçe'nin kendileriyle bu zamana kadar oynamadığı için seri yaptığını söyledi.
Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye net fırsat vermedik. Penaltıdan iki gol yedik. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok iyi mücadele ettik. 19'da 19 yaptı Fenerbahçe ama henüz bizle oynamamışlardı. Kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Milli eldiven ayrıca, "Abdullah Hoca 'Korkacak bir şey yok' dedi. Abdullah Hoca geldikten sonra iyi oynamaya başladık. Takım arkadaşlarımın ve hocalarımın ayaklarına, emeklerine sağlık." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Uğurcan Çakır tek cümlesiyle Fenerbahçelileri çıldırttı: Henüz bizimle oynamamışlardı - Son Dakika