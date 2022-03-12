Ukrayna'dan Erzincan'a iskan ettirilen kadın milli güreşçi, Türkiye'ye altın madalya kazandırdı - Son Dakika

GÖÇ İdaresi Genel Müdürlüğü, Ukrayna'dan getirilip Erzincan'da iskan ettirilen ve 2017'te Türk vatandaşı olan Ahıska Türkü sporcu Elvira Kamaloğlu'nun, Bulgaristan'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandırdığını açıkladı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, U23 Kadınlar ve Erkekler Avrupa Güreş Şampiyonası'nın, 7- 13 Mart 2022 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde yapıldığı belirtildi. 30 sıklette mücadele eden milli sporcuların arasında daha önce birçok şampiyonluk elde etmiş olan Ahıska Türkü Elvira Kamaloğlu'nun da yer aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile Ukrayna'dan Erzincan'ın Üzümlü ilçesine iskan edilen Ahıska Türklerinden olan ve 2017 yılında Türk vatandaşlığını kazanan sporcumuz, Güreş Şampiyonası'nın yapılan eleme maçlarında İspanyol, Bulgar ve Polonyalı rakiplerini geçerek finale kaldı. Final maçında ise Macar rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. 15 yaşında ülkemize gelen Elvira Kamaloğlu grekoromen kadınlarda ülkemize ilk altın madalyayı getiren isim oldu. Elvira Kamaloğlu, kazandığı bu başarı sonucunda hem kendisini hem de Türkiye'yi kadınlarda ilk kez takım halinde şampiyonluğa ulaştırdı. Ayrıca 23 ülkenin katıldığı turnuvayı 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamlayan milli sporcularımız, Cumhuriyet tarihinde kadınlarda ilk kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Yine aynı yollarla ülkemize gelen ve Türk vatandaşlığı kazanan Ahıska Türkü milli sporcumuz Emrah Ormanoğlu ise şampiyonada mücadelesine devam ediyor."