Ukrayna'da 4 saatte tamamlanan tarihi maç! Rusya'nın saldırı yapacağı uyarısıyla futbolcular sığınaklarda bekledi

Ukrayna Premier Futbol Ligi, Rusya'nın saldırıları sonrası sığınaklar hazırlanmış stadyumlarda 6 ay sonra yeniden başladı. Rukh ile Metalist Kharkiv arasında seyircisiz oynanan karşılaşmada ise tarihi anlar yaşandı.
Lviv kentinde oynanan maçta, Rusya'nın şehirde hava saldırısı yapacağını uyaran sirenlerin çalmasıyla karşılaşma yarıda kesilerek futbolcular ve maçta görevli herkes sığınaklara koştu. Bir süre burada bekledikten sonra sahaya çıkan futbolcular maça devam etti. 4 saatte tamamlanan mücadelede Metalist Kharkiv, Rukh'u 2-1 yendi.
Ukrayna ligindeki sezonun ilk maçı ise başkent Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılmıştı. Shakhtar Donetsk ile Metalist 1925 Kharkiv arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.
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