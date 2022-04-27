Ukrayna Premier Ligi'nde sezon iptal edildi: Şampiyon yok - Son Dakika

Ukrayna Premier Ligi'nde sezonun şampiyon belirlenmeden sona erdirilmesine karar verildi.

26 Nisan Salı günü Ukrayna Premier Lig üyeleri, video konferans yöntemiyle bir genel kurul toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Ukrayna Premier Lig ve Ukrayna Gençler Şampiyonası'nın 2021/2022 yılındaki durum değerlendirmesi yapıldı. Ukrayna Premier Ligi'nde yer alan takımlar, 2021/2022 sezonunun sona erdirilme teklifini destekledi. Buna göre, son olarak 10-12 Aralık 2021 tarihinde oynanan 18'inci hafta karşılaşmalarının ardından kış arasına giren ligde, şampiyon belirlenmemesine karar verildi. Ukrayna Premier Lig'de 18 hafta sonunda Shakhtar Donetsk 47 puanla lider, Dinamo Kiev ise 45 puanla 2'nci sırada yer alıyordu. Ukrayna Premier Lig üyelerinin aldığı ve takımların da desteklediği bu karar, Ukrayna Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun onayına sunuldu.