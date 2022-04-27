Ukrayna Premier Ligi'nde sezon iptal edildi: Şampiyon yok - Son Dakika
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Ukrayna Premier Ligi'nde sezon iptal edildi: Şampiyon yok

27.04.2022 17:53
Ukrayna Premier Ligi'nde sezon iptal edildi: Şampiyon yok

Ukrayna Premier Ligi'nde sezonun şampiyon belirlenmeden sona erdirilmesine karar verildi.

Ukrayna Premier Ligi'nde sezonun şampiyon belirlenmeden sona erdirilmesine karar verildi.

26 Nisan Salı günü Ukrayna Premier Lig üyeleri, video konferans yöntemiyle bir genel kurul toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Ukrayna Premier Lig ve Ukrayna Gençler Şampiyonası'nın 2021/2022 yılındaki durum değerlendirmesi yapıldı. Ukrayna Premier Ligi'nde yer alan takımlar, 2021/2022 sezonunun sona erdirilme teklifini destekledi. Buna göre, son olarak 10-12 Aralık 2021 tarihinde oynanan 18'inci hafta karşılaşmalarının ardından kış arasına giren ligde, şampiyon belirlenmemesine karar verildi. Ukrayna Premier Lig'de 18 hafta sonunda Shakhtar Donetsk 47 puanla lider, Dinamo Kiev ise 45 puanla 2'nci sırada yer alıyordu. Ukrayna Premier Lig üyelerinin aldığı ve takımların da desteklediği bu karar, Ukrayna Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun onayına sunuldu.

AVRUPA KUPALARINA KATILIMÖte yandan Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin önümüzdeki sezon da devam etmesi durumunda Ukrayna takımlarının Avrupa kupalarına katılabilme durumunun nasıl olacağı belirsizliğini sürdürüyor. Lig yönetiminin haziran ayı başına kadar UEFA'ya Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden takımları bildirmesi gerekiyor. Ukrayna Ligi şampiyonu, Ağustos ayındaki Şampiyonlar Ligi Playoff eleme turlarına girecek ve grup aşamasına geçmek için bir tur geçmesi gerekiyor. Bununla birlikte konuşulan olası bir senaryo ise lig lideri Shakhtar'ın şu anda Zenit St. Petersburg olması beklenen Rusya Ligi şampiyonu için korunan doğrudan giriş hakkını alması. UEFA, savaş nedeniyle tüm Rus takımlarını müsabakalardan men etti ve bu yaptırımın gelecek sezon da sürüp sürmeyeceği belirsizliğini koruyor. Ukrayna, UEFA ülkeler sıralamasında 12'nci sırada yer aldığı için Rusya takımlarının organizasyona alınmaması durumunda doğrudan giriş hakkına sahip.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ukrayna Premier Ligi'nde sezon iptal edildi: Şampiyon yok - Son Dakika


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