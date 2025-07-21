Ulaş Yılmazoğlu'ndan Altın Madalya Başarısı - Son Dakika
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Ulaş Yılmazoğlu'ndan Altın Madalya Başarısı

Ulaş Yılmazoğlu\'ndan Altın Madalya Başarısı
21.07.2025 12:30
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17 yaşındaki Ulaş Yılmazoğlu, Konya'da 4 altın, 1 gümüş madalya kazanarak dikkat çekti.

CK Enerji'nin 'Sporun Enerjisi Projesi' kapsamında desteklediği genç sporcu Ulaş Yılmazoğlu (17), Konya'da düzenlenen 2025 yılı Özel Sporcular Atletizm, Masa Tenisi ve Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 4 altın, 1 gümüş madalya kazanarak bir başarıya imza attı. Henüz 7 yaşında başladığı yüzme yolculuğunda azmi ve kararlılığıyla dikkat çeken Yılmazoğlu, 2028 Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor.

CK Enerji, 2022 yılında başlattığı 'Sporun Enerjisi' projesiyle genç sporculara destek olmaya ve onların başarılarına ortak olmaya devam ediyor. Proje kapsamında desteklenen sporcular arasında yer alan Ulaş Yılmazoğlu, 13– 15 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla Konya'da düzenlenen 2025 Yılı Özel Sporcular (Mental – Down) Atletizm, Masa Tenisi ve Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 5 ayrı kulvarda madalya kazandı.

2008 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğan Ulaş Yılmazoğlu'nun yüzmeyle tanışması henüz 7 yaşındayken katıldığı belediye kursuyla başladı. Yeteneği fark edilince ailesiyle hafta sonları trenle İzmir merkezdeki özel yüzme kulübüne gitmeye başladı. Hayallerinin peşinden kararlılıkla yürüyen Yılmazoğlu, ilkokul sonrası İzmir'e taşınarak eğitim hayatını ve antrenmanlarını bu doğrultuda yeniden şekillendirdi. Pandemi döneminde havuzların kapanmasına rağmen çalışmalarını bırakmayan genç sporcu özel bir havuzda kendi başına antrenman yaparak süreci verimli geçirdi. Sonrasında, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü performans sporcusu olarak bireysel antrenmanlara başladı ve halen aynı tempoyla çalışmalarını sürdürüyor.

HEDEF, 2028 PARALİMPİK OYUNLARI

Mental kategoride paralimpik sporcu olarak lisanslı bir şekilde Türkiye'yi temsil eden Yılmazoğlu Haziran 2024 itibarıyla uluslararası lisans işlemlerini tamamladı. Evrakları VİRTÜS Avrupa ve Dünya Şampiyonaları için federasyona iletilen genç sporcunun hedefi, milli forma ile ülkemizi uluslararası platformda temsil etmek ve bu başarılarını dünya çapına taşımak. Konya'da elde ettiği başarı ile birlikte bugüne kadar Türkiye genelindeki il, bölge ve deniz şampiyonalarında toplam 76 madalya kazanan Ulaş Yılmazoğlu, 2028 Amerika Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor. Ulaş Yılmazoğlu'nun en büyük hayali; bu organizasyonda yer alarak Türkiye'ye mental kategoride yüzme dalında ilk altın madalyayı kazandırmak.

Yılmazoğlu, şampiyonada gösterdiği üstün performansla 50 metre sırtüstü, 800 metre serbest, 200 metre kurbağalama ve 400 metre karışık kategorilerinde altın madalya, 50 metre kurbağalama yarışında ise gümüş madalya kazanarak bir başarıya imza attı.

'ULAŞ'IN HİKAYESİ GENÇLERİN NELER BAŞARABİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR'

CK Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Burcu Cankurturan, Yılmazoğlu'nun elde ettiği başarıların sadece madalyalarla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Ulaş'ın hikayesi, inandığımızda ve desteklediğimizde gençlerimizin neler başarabileceğini açıkça gösteriyor. Sporun Enerjisi Projemizin temelinde, potansiyeli olan gençlere yalnızca imkan sunmak değil, aynı zamanda onların yanında durarak güç vermek yatıyor. Ulaş, bu enerjiyi kendi yoluna ışık yaptı ve hepimize ilham verdi. Onunla gurur duyuyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Enerji, Gümüş, Konya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ulaş Yılmazoğlu'ndan Altın Madalya Başarısı - Son Dakika

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