ULEB Avrupa Kupası şampiyonu Virtus Segafredo Bologna kupasını aldı - Son Dakika

ULEB Avrupa Kupası finalinde Frutti Extra Bursaspor'u 80-67 yenerek şampiyon olan İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna, kupasını aldı.
Virtus Segafredo Arena'da düzenlenen seremonide kupayı Belinelli teslim aldı. Konfetiler eşliğinde kaldırılan kupanın ardından taraftarlar parkeye inerek sevince ortak oldu.
Frutti Extra Bursaspor'a da organizasyon yetkililerince ikincilik kupası teslim edildi.
Finalin MVP ödülü ise Milos Teodosic'e verildi.
Kaynak: AA
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