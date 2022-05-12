ULEB Avrupa Kupası şampiyonu Virtus Segafredo Bologna kupasını aldı - Son Dakika
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ULEB Avrupa Kupası şampiyonu Virtus Segafredo Bologna kupasını aldı

12.05.2022 00:14
ULEB Avrupa Kupası şampiyonu Virtus Segafredo Bologna kupasını aldı

ULEB Avrupa Kupası finalinde Frutti Extra Bursaspor'u 80-67 yenerek şampiyon olan İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna, kupasını aldı.

ULEB Avrupa Kupası finalinde Frutti Extra Bursaspor'u 80-67 yenerek şampiyon olan İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna, kupasını aldı.

Virtus Segafredo Arena'da düzenlenen seremonide kupayı Belinelli teslim aldı. Konfetiler eşliğinde kaldırılan kupanın ardından taraftarlar parkeye inerek sevince ortak oldu.

Frutti Extra Bursaspor'a da organizasyon yetkililerince ikincilik kupası teslim edildi.

Finalin MVP ödülü ise Milos Teodosic'e verildi.

ULEB Avrupa Kupası şampiyonu Virtus Segafredo Bologna kupasını aldı
ULEB Avrupa Kupası şampiyonu Virtus Segafredo Bologna kupasını aldı
ULEB Avrupa Kupası şampiyonu Virtus Segafredo Bologna kupasını aldı
ULEB Avrupa Kupası şampiyonu Virtus Segafredo Bologna kupasını aldı
ULEB Avrupa Kupası şampiyonu Virtus Segafredo Bologna kupasını aldı

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Eurocup finalinde Frutti Extra Bursaspor, Virtus Segafredo Bologna'ya yenildi Eurocup finalinde Frutti Extra Bursaspor, Virtus Segafredo Bologna'ya yenildi SPOR Frutti Extra Bursaspor'un final maçı dev ekranlardan izlendi SPOR Frutti Extra Bursaspor'un final maçı dev ekranlardan izlendi

Bursaspor, Şampiyon, İtalyan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ULEB Avrupa Kupası şampiyonu Virtus Segafredo Bologna kupasını aldı - Son Dakika


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