Uludağ İçecek EuroLeague Sponsorlugunu Sürdürüyor

Spor

Türk markaları EuroLeague'e sponsor olmaya devam ediyor

Metin ARSLANCAN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - EUROLEAGUE resmi sponsorlarından Uludağ İçecek Türk A.Ş, iki markasıyla organizasyona desteğini 3 sezon daha global arenada devam ettirecek.

Türkiye'nin önde gelen içecek firmalarından Uludağ İçecek Türk A.Ş, spora olan katkısını yeni bir anlaşma ile genişleterek, Frutti Extra ve Efsane Uludağ Gazoz markalarıyla 3 sezon daha EuroLeague resmi sponsorluğuna devam edeceğini duyurdu. 2019 yılından bu yana EuroLeague Final Four sponsorluğunu Frutti Extra markasıyla sürdüren Uludağ İçecek Türk A.Ş, 2024 yılı itibarıyla Efsane Uludağ Gazoz markasını da sponsorluğa dahil ederek, global arenada desteğini güçlendirdi.

Yeni döneme ilişkin sponsorluk anlaşması, İstanbul Galataport'ta gerçekleştirilen etkinlikle duyuruldu. Etkinliğe Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, CEO Mete Öz, EuroLeague Ticari Direktörü Gawain Davies, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlik, spor ve iş dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi.

Türk takımlarının ve Türk antrenörlerin EuroLeague'de çok etkin olduğunu vurgulayan Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, "İki markamızı global arenada ön plana çıkarıyoruz. Uludağ EuroLeague hikayesini anlatırken 2027 yılına kadar bir anlaşmayla global arenaya çıkıyoruz. Farklı sporlara da desteğimiz sürüyor. Yıllardan beri futbolun içindeyiz. 2010 yılında Bursaspor Süper Lig şampiyonu oldu. Şampiyon olduğumuzda da bizim formamızda yine Uludağ vardı. Bursa'dan çıktığımızı unutmuyoruz. Sanatın ve sporun yanındayız. Buranın bizim için çok doğru yer olduğunu düşünüyoruz. Resmi sponsorluğumuz hayırlı olsun" diye konuştu.

GAWAIN DAVIES: EUROLEAGUE'İN BÜYÜMESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR İŞ BİRLİĞİ

EuroLeague Ticari Direktörü Gawain Davies ise, "İstanbul bizim için önemli bir şehir. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Sponsorluk anlaşmasını yenilediğimiz için çok mutluyuz. Yerel ve global olarak çok önemli stratejik bir anlaşma bizim için. Yerel anlamdan globale geçiş, hedef bir market. Almanya, Fransa, Sırbistan gibi bölgeler bu anlaşma için önemli bölgeler. EuroLeague'in büyümesi için çok önemli bir iş birliği yapmaktayız. İyi çalışmalıyız. Uludağ önümüzdeki 3 yıl önemli bir değer katacak" ifadelerini kullandı.

'FINAL FOUR İÇİN MASADA İKİ ÖNEMLİ SEÇENEK VAR'

2025 yılında Final Four'un nerede oynanacağına ilişkin kararın bu hafta verileceğini anlatan Davies, "Bu hafta Final Four ile ilgili karar verilecek. Masada iki önemli seçenek var. Abu Dabi ve Belgrad var. İki güçlü şehirden birinin daha güçlü olduğunu söyleyemeyeceğim. Belgrad basketbol çok önemli bir şehir. Basketbol için çok güzel bir atmosfer oluyor. Abu Dabi de bu sene olur veya daha sonraki yıllarda olur basketbol için önemli bir şehir olacak" şeklinde konuştu.

Uludağ İçecek Türk A.Ş CEO'su Mete Öz de " Berlin'deki finalde yine Final Four sponsoruyduk. Basketbola desteğimiz devam ediyor. Hedef pazarlarımız var. Almanya'da bir şirket kurduk. Markamızı kendimiz yöneteceğiz. Avrupa'da ciddi konuda geri dönüş alacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyon toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.