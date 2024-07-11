Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu 35 Ülkeden 2 Bin 660 Sporcunun Katılımıyla Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu 35 Ülkeden 2 Bin 660 Sporcunun Katılımıyla Gerçekleştirilecek

Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, 12-14 Temmuz'da, 35 ülkeden 2 bin 660 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Organizasyon, yarışmacıları 5 ayrı parkurda ağırlayacak ve çeşitli konser ve sanat çalışmalarıyla da buluşacak.

11.07.2024 12:48
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Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, 12-14 Temmuz'da, 35 ülkeden 2 bin 660 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Uludağ Alan Başkanlığı ev sahipliğinde ve Uludağ Premium'un isim sponsorluğunda "4 Mevsim Uludağ" sloganıyla 7'ncisi gerçekleştirilecek organizasyon, yarışmacıları 5 ayrı parkurda ağırlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar, çeşitli konser ve sanat çalışmalarıyla da buluşacak.

Organizasyon, 13 Temmuz saat 06.00'da 100 kilometre ve 66 kilometrelik parkurun startı ile başlayacak; saat 08.00'de 30 kilometre, saat 09.00'da 16 kilometre ve saat 10.00'da 6 kilometrelik parkurda yarış heyecanı yaşanacak.

Etkinlik kapsamında, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, ormanın belirlenen alanlarında Uludağ'ın eşsiz manzarasında koşan sporculara dinleti sunacak.

Uludağ Premium Ultra Trail Yarış Direktörü Engin Çetinay, koşunun 5 kategoride gerçekleştirileceğini belirterek, "Her yıl katılımcı sayımız artarak devam ediyor ve organizasyonumuzu bu denli büyüttüğümüz için çok mutluyuz. Bu yıl 35 ülkeden 2 bin 660 katılımımız mevcut. Sporcular, parkur boyunca Kirazlıyayla, Sarıalan, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Saitabat, Alaçam, Buzul Göletler, Küçük Zirve'yi geçerek finişi görecekler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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