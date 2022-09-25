Saat 21:45'de başlayacak Faroe Adaları-Türkiye maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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Saat 21:45'de başlayacak Faroe Adaları-Türkiye maçında ilk 11'ler netleşti

25.09.2022 20:23
Saat 21:45'de başlayacak Faroe Adaları-Türkiye maçında ilk 11'ler netleşti

Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son karşılaşmasında A Milli Takım, Faroe Adaları'na misafir oluyor. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti.

Faroe Adaları ile Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup son maçında Torsvollur Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Grubunu lider bitirmeyi ve B Ligi'ne çıkmayı garantileyen A Milli Takım, Faroe Adaları karşısında kazanarak kapanışı 3 puanla yapmak istiyor.

LİDERLİĞİ GARANTİLEDİK

Grupta sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 ve sahasında Litvanya'yı 2-0 yenen ay-yıldızlı ekip, son maçında İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kalıp, gruptaki ilk puan kaybını yaşadı. Milliler, bu puan kaybına rağmen son maçlar öncesi grubunu 13 puanla lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi'ne yükseldi.

STEFAN KUNTZ LİDERLİĞİNDE 12. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 12. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 31 kez havalandırıp, kalesinde 12 gol gördü.

İŞTE İLK 11'LER

Faroe Adaları: Gestsson, Rolantsson, Vatnsdal, Vatnhamar, Davidsen, Bjartalid, Vatnhamar, Andreasen, Joensen, Olsen, Edmundsson

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün, Kerem, İrfan Can, Serdar Dursun

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Son Dakika Spor Saat 21:45'de başlayacak Faroe Adaları-Türkiye maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saat 21:45'de başlayacak Faroe Adaları-Türkiye maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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