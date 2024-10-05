Uluslararası Bodrum Motofest Nefes Kesen Gösterilerle Başladı - Son Dakika
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Spor

Uluslararası Bodrum Motofest Nefes Kesen Gösterilerle Başladı

Uluslararası Bodrum Motofest Nefes Kesen Gösterilerle Başladı

Motosiklet tutkunlarını bir araya getiren Uluslararası Bodrum Motofest, efsanevi gösteriler ve konserlerle başladı. Birkan Polat’ın akrobasi gösterisi büyük beğeni toplarken, festivalin organizatörleri motosiklet pistine ihtiyaç duyduklarını vurguladılar.

05.10.2024 13:54  Güncelleme: 13:56
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Motosiklet tutkunlarını bir araya getiren 'Uluslararası Bodrum Motofest' nefes kesen gösteriler ve eğlenceli anların yaşandığı konserle kapılarını açtı. Birkan Polat'ın adrenalin dolu gösterisi büyük beğeni topladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle yapılan Uluslararası Bodrum MotoFest nefes kesen gösteriler ve eğlenceli dakikalarla başladı. Yüzlerce motosikletlinin katılımıyla Barış Meydanı'ndan Gümbet Dolgu Alanı'na kadar kortej yapıldı. Kortej sırasında bölgedeki yerli ve yabancı turistler o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Dolgu alanına Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı motosiklet ekipleri Türk bayrağı açarak giriş yaptı. Alanda toplanan motosiklet tutkunları şovlarıyla, festivali ziyaret edenlere büyüleyici gösteri yaptı. Uluslararası Bodrum Motofest Komite Başkanı Selim Turan, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkan Vekili Kanat Özsert, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan ve beraberindeki heyete stantları gezdirerek festival hakkında bilgi verdi. Daha sonra protokol heyeti jandarmanın eğitim ve simülasyon alanını ziyaret etti ve çalışmaları yerinde takip etti.

Birkan Polat'ın gösterisi nefes kesti

Festival kapsamında motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat nefes kesen gösteriye imza attı. Polat, motosikletiyle izleyenlere adrenalin dolu dakikalar yaşattı. Gösteri sırasında Polat, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in elinde bulunan Türk bayağını alarak motosikletin üzerine çıktı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi memuru Gökhan Genç, Polat'ın nefes kesen gösterisine motosikletiyle eşlik etti. Yüzlerce yerli ve yabancı turist Polat'ın gösterisini fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi.

Destek verenlere plaket takdim edildi

Festivalin gerçekleşmesinde emek veren Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkan Vekili Kanat Özsert, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Koordinasyon Şube Müdürü İzzet Mert Kallem, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli ve Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan başta olmak üzere sponsorlara motosiklet figürlü plaket takdim edildi.

Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü grup Necati ve Saykolar hem festivale katılan motosiklet tutkunlarına hem de bölgedeki yerli ve yabancı turistlere eğlenceli anlar yaşattı.

Motosiklet tutkunları pist istiyor

Festivalin açılışında konuşan ve motosiklet tutkunlarının pist istediğini vurgulayan Organizasyon Komite Başkanı Selim Turan, "Organizasyonu düzenlememizin en büyük sebebi Turgutreis, Ortakent ve Konacık motosiklet grupları yoğun ısrar üzerine seçim döneminde beni çağırdılar. Bana 'Bizim yollarda yaptığımız akrobasi görüntülerinin sürekli haberlerini yapıyorlar, biz pist istiyoruz' dediler. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a seslenmek istiyorum, başkanım gençler sizlerden güvenli sürüş için pist istiyorlar. Lütfen motosiklet tutkunları için Bodrum'a pist yaptırın. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Bodrum Kaymakamımız, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız, Bodrum Belediye Başkanımız başta olmak üzere meslektaşlarım basın emekçilerine ve sponsorlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Eğitimler motosiklet sürücülerine katkı sağlayacak

Festival kapsamında yapılan eğitimlerin önemine değinen Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, "3 gün boyunca bu alanda çok güzel gösteriler olacak. Bodrumlular spora doyacak. Hem eğleneceğiz hem eğitim alacağız hem de motosiklet ürünlerini bir arada göreceğiz. Motosiklet sayıları son yıllarda arttı bu noktada burada yapılacak eğitimlerle kardeşlerimizin bir şeyler kazanmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Motosiklet pisti için ellerinden gelenin yapılacağını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Koordinasyon Şube Müdürü İzzet Mert Kallem, ise, "Bu organizasyonun Muğla ve Bodrum'a kazandırıldığı için organizasyon komite başkanı Selim Turan'a teşekkür ederim. Pist konusunda elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

Arabaların trafikte motosikletlileri fark etmesi gerektiğini belirten Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Kanat Özsert, "Bu organizasyonun Bodrum'da yapılmasından dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bodrum, spor anlamında birçok ilden ileride. Süper Lig'de takımlarımız ve bir sürü branşta sporcu başarılarımız var. Trafikte arabalar bazen bizi fark etmiyor. Ben de motosiklet sürücüsüyüm. Araba sürücüleri lütfen motosikletlilere saygı duyun" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uluslararası Bodrum Motofest Nefes Kesen Gösterilerle Başladı - Son Dakika

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