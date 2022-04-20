Uluslararası Edirne Maratonu'nun güzergahı değişti - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası Edirne Maratonu'nun güzergahı değişti

20.04.2022 16:08

- Uluslararası Edirne Maratonu'nun güzergahı değişti 8 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Uluslararası Edirne Maratonu başlangıç ve bitiş güzergahında Selimiye Meydan düzenlemesi çalışmaları sebebiyle değişiklik yapıldı.

- Uluslararası Edirne Maratonu'nun güzergahı değişti

EDİRNE - 8 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Uluslararası Edirne Maratonu başlangıç ve bitiş güzergahında Selimiye Meydan düzenlemesi çalışmaları sebebiyle değişiklik yapıldı.

Edirne'de 8 Mayıs 2022 günü düzenlenecek olan Uluslararası Edirne Maratonunun koşu parkuru bu yıl Selimiye Camii meydan düzenlemesi nedeniyle Karaağaç Lozan Anıtı'nda gerçekleşecek. Edirne'de Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla düzenlenecek olan Uluslararası Edirne Maratonunun yeni güzergahı Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesinde bulunan Lozan Anıtında başlayarak Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeden dönüş sağlanacak. Ayrıca 21 kilometre koşacak sporcular ise Lozan Anıtından başlayarak Selimiye Camii çevresinde dönüp tekrar başlangıç noktasına gelerek yarışı bitirebilecekler.

Akdağ: "Selimiye Meydanı çevre düzenlemesi nedeniyle parkur değişti"

Edirne yılı olması dolayısıyla toplamda 1022 sporcunun katılım sağlayacağını belirten Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Önder Akdağ, "Bugün burada 8 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nun son güncellemeleri için bir aradayız. Maratonun kayıtlarını kapatmıştık fakat yoğun talep ve ilgi üzerine 7 günlük bir kayıt süresi açtık. Bütün atletler Pazarkule Sınır Kapısından çıkarak sembolik geçişi yaptıktan sonra geri dönüyorlar. 10 kilometre ve 21 kilometre koşanlar Pazarkule'den dönüşte Lozan Caddesi'nden koşarak Edirne istikametine gidiyorlar. 10 kilometre koşan sporcular Protokol Evi'nin olduğu bölgeden tekrar Lozan Anıtı'na geri dönüş sağlayarak parkuru tamamlamış oluyorlar. 21 kilometre koşanlarsa yine maratonumuzun var olan parkurundan çarşı istikametine Selimiye'ye koşarak Selimiye'nin etrafında 1 tur attıktan sonra yine başlangıç noktasına gelerek bitişe ulaşmış oluyorlar. Parkur güncellemesi hem maratonun derecesi açısından hem de katılan her sporcunun Pazarkule'de ülkeye girişteki Türkiye tabelasıyla fotoğraf vermesi açısından da önemliydi. Böylece bu da gerçekleşmiş olacak. 2022 Edirne yılı biz 1022 atletle bu yıl organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz 1022 ve hedefimiz olacak ama daha fazlası için kontenjanımız olmayacak. Bu sene ciddi anlamda yabancı atlet katılımı da var. Şu anda 150'ye yakın yabancı atlet kayıtlı. Balkan ülkelerinden ağırlığı Yunanistan ve Bulgaristan kişiler bunlar ve doğal olarak çok renkli bir etkinlik olacak" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Edirne Maratonu'nun güzergahı değişti
Uluslararası Edirne Maratonu'nun güzergahı değişti
Uluslararası Edirne Maratonu'nun güzergahı değişti
Uluslararası Edirne Maratonu'nun güzergahı değişti

YORUMLAR
500
Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkuru değişti Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkuru değişti Selimiye Meydanı düzenlemesi nedeniyle Edirne'deki maratonun güzergahı değişti Selimiye Meydanı düzenlemesi nedeniyle Edirne'deki maratonun güzergahı değişti

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Uluslararası Edirne Maratonu'nun güzergahı değişti - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Son Dakika: KKTC'de hükümet istifa etti!
15:58 AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan hayat pahalılığı çıkışı: Çok zenginleştik açık söyleyeyim
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 16:46:26. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Edirne Maratonu'nun güzergahı değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement