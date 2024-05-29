Uluslararası Futbol ve Bilim Kongresi İstanbul'da devam ediyor - Son Dakika
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Spor

Uluslararası Futbol ve Bilim Kongresi İstanbul'da devam ediyor

Uluslararası Futbol ve Bilim Kongresi İstanbul\'da devam ediyor

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol ve Bilim Kongresi, İstanbul'da sürüyor. Kongrede bugün 'Futbol ve Medya' başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda, spor medyasının sorunları ele alınırken, medyanın teknolojik gelişmelere uyum sağlaması ve sosyal medya okur yazarlığının okullarda ders olarak verilmesi vurgulandı. Ayrıca, Anadolu Ajansı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlandığı belirtildi. TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ise 'Uluslararası futbol organizasyonlarına ev sahipliği yapmak EURO 32 İtalya ve Türkiye örneği' başlıklı oturumda konuşma yaptı.

29.05.2024 14:55
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Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen Uluslararası Futbol ve Bilim Kongresi, İstanbul'da sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Riva'da bulunan Milli Takımlar Kamp Merkezi'nde dün başlayan ve yarın sona erecek kongrede bugün "Futbol ve Medya" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Oturuma, Anadolu Ajansı Spor Haberleri Direktörü Ersin Şiyhan ile gazeteciler Tunç Kayacı, Fatih Doğan, Serkan Yetkin ve Taner Karaman katıldı. Programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Yorulmazlar, teknik direktör Tamer Tuna ile çok sayıda antrenör ve akademisyen de izledi.

Spor medyasının sorunlarının ele alındığı oturumda, medya özeleştirisi yapılırken, teknolojik gelişmelerle bağlantılı olarak medyanın dönüşümü tartışıldı.

Oturumda konuşan Ersin Şiyhan, medyanın teknolojik gelişimlere uyumlu hale gelmesi gerektiğini ve sosyal medya okur yazarlığının da okullarda ders olarak verilmesine vurgu yaptı.

Ersin Şiyhan, Anadolu Ajansı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da detaylı bir planlama ile hazırlandığını aktararak, "Türkiye'deki medyanın haber ihtiyacını karşılamak adına birinci önceliğimiz Türk Milli Takımı ve sporcularımızla ilgili gelişmeler. İkinci önceliğimiz ise dünya medyasının ihtiyaçlarını karşılamak, iş birliği yaptığımız ajansların taleplerini listeliyoruz, bu talepler doğrultusunda iş planı çıkarıyoruz. Dört muhabir, 5 foto muhabiri, 3 kameraman ile Almanya'nın farklı bölgelerine dağılmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Panelin ardından konuşmacılara, teşekkür sertifikaları verildi.

TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ise "Uluslararası futbol organizasyonlarına ev sahipliği yapmak EURO 32 İtalya ve Türkiye örneği" başlıklı oturumda konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Uluslararası Futbol ve Bilim Kongresi İstanbul'da devam ediyor - Son Dakika

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