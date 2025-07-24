Uluslararası Geometri Sempozyumu ETÜ'de Gerçekleşti - Son Dakika
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Uluslararası Geometri Sempozyumu ETÜ'de Gerçekleşti

Uluslararası Geometri Sempozyumu ETÜ\'de Gerçekleşti
24.07.2025 11:44
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21. Uluslararası Geometri Sempozyumu, Erzurum Teknik Üniversitesi'nde yapıldı, 82 bilim insanı katıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), bu yıl 21.'si düzenlenen Uluslararası Geometri Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı.

Geometri biliminin geliştirilmesi, anlaşılması ve yaygınlaştırılması amacıyla 21.'si gerçekleştirilen sempozyum, bu yıl Prof. Dr. Arif Salimov onuruna düzenlendi.

Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan ETÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi ve Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Sibel Turanlı, sempozyumun geometri alanına önemli katkılar sunacağına inandığını belirterek: " Uluslararası bir sempozyumun hayata geçirilmesi ve sürdürülebilirliği özverili ve kolektif bir çalışma gerektirir. Bu bağlamda, Geometri Sempozyumu'nun ülkemizde başlatılmasına ve bugüne dek sürdürülmesine öncülük eden; Türkiye'nin pek çok üniversitesinde matematik bölümlerinin kurulmasına ya da gelişmesine doğrudan veya öğrencileri aracılığıyla dolaylı katkı sunan, sağlık sorunları sebebiyle aramızda bulunamayan Türk Dünyası Matematikçileri Birliği Onursal Başkanı Prof. Dr. Sayın Hilmi Hacısalihoğlu hocamıza da huzurlarınızda saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bu sempozyumda sunulan bilimsel çalışmaların alanımıza değerli katkılar sağlamasını ve bilim dünyasında verimli sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Turanlı'nın ardından kürsüye çıkan Türkiye Geometri Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Tosun ise Sempozyumun Erzurum'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek: "Uluslararası Geometri Sempozyumu'nu milli mücadelenin tohumlarının atıldığı Erzurum'da yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Başta Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Bülent Çakmak hocamız olmak üzere, Sibel hocama, değerli bölüm başkanımıza, bölüm öğretim üyelerine özellikle teşekkür ediyorum. Sibel hocam bu yılki kongreyi, kendi hocası Prof. Dr. Arif Salimov'un anısına düzenlemeyi önerdi. Hazreti Mevlana'nın güzel bir sözü vardır: 'Vefası olmayanın Allah'a da vefası olmaz.' Vefa duygusunu bir semt adı olmaktan çıkarılıp bu sempozyumla yaşatılıyor olmasından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Geometri konferanslarının ilki 23 yıl önce Fırat Üniversitesi'nde başlamıştı. O günden bu yana zorluklara rağmen devam ettirildi. Pandemi ve deprem gibi nedenlerle iki yıl ara vermek zorunda kalsak da bugün burada bir aradayız. İnşallah daha nice 20 yıllara, genç arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla hep birlikte ulaşacağız. Bu vesileyle sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Yerli ve yabancı 82 bilim insanının ve çok sayıdaki öğrencinin geometri alanındaki güncel araştırmaları paylaşarak bilgi alışverişinde bulunduğu sempozyum, 30 yüz yüze ve 29 çevrim içi olmak üzere toplamda 59 sunumla tamamlandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uluslararası Geometri Sempozyumu ETÜ'de Gerçekleşti - Son Dakika

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