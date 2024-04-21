Uluslararası İzmir Maratonu'nda Kenyalı ve Etiyopyalı atletler birinci oldu - Son Dakika
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Uluslararası İzmir Maratonu'nda Kenyalı ve Etiyopyalı atletler birinci oldu

Uluslararası İzmir Maratonu\'nda Kenyalı ve Etiyopyalı atletler birinci oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası İzmir Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı Vitalis Kibiwot, kadınlarda ise Etiyopyalı Aamelmal Tagel birinci sırada yer aldı. Maratona 38 ülkeden 5 bin 600 atlet katıldı. Yarışta erkeklerde Kenyalı Vitalis Kibiwot birinci olurken, kadınlarda Etiyopyalı Aamelmal Tagel birinci oldu. Ödül töreniyle sona eren maraton, Kültürpark'ta gerçekleştirildi.

21.04.2024 14:34
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5. düzenlenen Uluslararası İzmir Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı Vitalis Kibiwot, kadınlarda ise Etiyopyalı Aamelmal Tagel birinci sırada tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Uluslararası Yol Yarışları kategorisinde World Athletics Label unvanlı Maraton İzmir Avek'e 38 ülkeden 5 bin 600 atlet katıldı.

600 atletin mücadele ettiği 42 kilometrelik yarışta erkeklerde Kenyalı Vitalis Kibiwot 02.11.08 derecesi ile birinci, Etiyopyalı Sendeku Alelgn 02.13.42 ile ikinci, Kenyalı Silas Kurui 02.13.47 ile üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Etiyopyalı Aamelmal Tagel'in 02.37.26'lık derecesiyle önde bitirdiği yarışı Etiyopyalı Bekelech Bedada 02.42.10 derecesi ile ikinci, Japon Suguru Oktabe ise 02.43.16'lık derecesiyle üçüncü tamamladı.

İzmir Maratonu'nun 10 kilometrelik etabında ise erkeklerde Mohammad Hosein Tayebi, Ahmet Civci ve Bedri Şimşek, kadınlarda ise Tuğçe Karakaya, Natalia Kahraman ve Özlem Işık ilk üç sırayı aldı.

İzmir Maratonu, Kültürpark'ta düzenlenen ödül töreni ile son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Uluslararası İzmir Maratonu'nda Kenyalı ve Etiyopyalı atletler birinci oldu - Son Dakika

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