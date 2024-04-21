Uluslararası İzmir Maratonu\'nda Kenyalı ve Etiyopyalı atletler birinci oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5. düzenlenen Uluslararası İzmir Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı Vitalis Kibiwot, kadınlarda ise Etiyopyalı Aamelmal Tagel birinci sırada tamamladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre Uluslararası Yol Yarışları kategorisinde World Athletics Label unvanlı Maraton İzmir Avek'e 38 ülkeden 5 bin 600 atlet katıldı.
600 atletin mücadele ettiği 42 kilometrelik yarışta erkeklerde Kenyalı Vitalis Kibiwot 02.11.08 derecesi ile birinci, Etiyopyalı Sendeku Alelgn 02.13.42 ile ikinci, Kenyalı Silas Kurui 02.13.47 ile üçüncü oldu.
Kadınlarda ise Etiyopyalı Aamelmal Tagel'in 02.37.26'lık derecesiyle önde bitirdiği yarışı Etiyopyalı Bekelech Bedada 02.42.10 derecesi ile ikinci, Japon Suguru Oktabe ise 02.43.16'lık derecesiyle üçüncü tamamladı.
İzmir Maratonu'nun 10 kilometrelik etabında ise erkeklerde Mohammad Hosein Tayebi, Ahmet Civci ve Bedri Şimşek, kadınlarda ise Tuğçe Karakaya, Natalia Kahraman ve Özlem Işık ilk üç sırayı aldı.
İzmir Maratonu, Kültürpark'ta düzenlenen ödül töreni ile son buldu.
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Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde mangala turnuvası düzenledi. 8 ile 16 yaş arasındaki 212 çocuk, turnuvaya katıldı. Ayrıca Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yüzme yarışmalarında ise 10-12 yaş gruplarında 124 sporcu mücadele etti. Etkinliklere katılan aileler, müsabakaları tribünden takip etti ve yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.
Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu'nda Kenyalı sporcular, hem kadınlarda hem de erkeklerde birinci oldu. Yarışa 15 ülkeden bin 154 sporcu katıldı.
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Londra Maratonu'nda Kenyalı atlet Peres Jepchirchir kadınlar kategorisinde dünya rekoru kırarken, Alexander Munyao erkekler kategorisinde birinci oldu. Maratonun ilginç kostümleri ve yardım kuruluşlarına bağış toplama amacı da dikkat çekti.
Londra Maratonu'nda Kenyalı atlet Peres Jepchirchir kadınlar kategorisinde dünya rekoru kırarken, Alexander Munyao erkekler kategorisinde birinci oldu. Maratonun ilginç kostümleri ve yardım kuruluşlarına bağış toplama amacı da dikkat çekti.
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Mangala Turnuvası ve Yüzme Yarışları organizasyonlarına katılan çocuklar, bayram coşkusunu doyasıya yaşadılar ve centilmence performans sergileyerek alkış aldılar. Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere toplamda 212 çocuk katıldı. Ayrıca, 124 sporcu da Yüzme Yarışları'na katıldı. Ebeveynler, çocuklara moral vermek için alkışlarıyla destek oldular. Organizasyona katılan çocuklara branşa özgü hediyeler verildi.
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