Uluslararası Mersin Maratonu İçin Geri Sayım Başladı

Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6. kez düzenlenecek 'Uluslararası Mersin Maratonu' için geri sayım başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sahilde yaptığı sporun ardından maraton için kaydını yaptırdı.

Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisine alınan 'Uluslararası Mersin Maratonu' 15 Aralık Pazar günü koşulacak. 'Rekorlar Şehrinde Rekorlara Koşuyoruz' sloganıyla düzenlenen maraton, 42K, 10K ve Halk Koşusu (3K) parkurlarıyla her yaş grubunun katılımıyla gerçekleşecek. Maraton heyecanı ise 14 Aralık'ta Özgecan Aslan Meydanı'nda fuarla başlayacak.

"Rekorlar şehri Mersin'de rekora koşacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de sabah sporunun ardından Uluslararası Mersin Maratonu için kaydını yaptırdı. Vatandaşlara maratona katılmaları için çağrıda bulunan Seçer, "15 Aralık'ta Uluslararası Mersin Maratonu'nun 6.'sını yapacağız. Rekorlar şehri Mersin'de rekora koşacağız. Yeni bir rekorun ortaya çıkması için çaba göstereceğiz" dedi.

Maraton parkurlarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Seçer, "Kayıtlarımız 11 Aralık tarihine kadar devam ediyor. mbbspor.org adresinden kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Müsabakalar 42K, 10K ve 3K Halk Koşusu olmak üzere 3 kategoride gerçekleşecek. Rekorlar şehri Mersin'de rekorlara koşmak için sizleri de bekliyoruz" diye konuştu. - MERSİN