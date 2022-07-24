Milli badmintoncular, organizasyonu 2 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 13 madalyayla tamamladı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünya ve Avrupa gençler sıralamasına puan veren turnuva, Ankara 'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Uluslararası Türkiye Gençler Açık Badminton Turnuvası sona erdi - Son Dakika

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