Uluslararası Türkiye Gençler Açık Badminton Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Uluslararası Türkiye Gençler Açık Badminton Turnuvası sona erdi

24.07.2022 22:24
Uluslararası Türkiye Gençler Açık Badminton Turnuvası sona erdi

Uluslararası Türkiye Gençler Açık Badminton Turnuvası sona erdi.

Uluslararası Türkiye Gençler Açık Badminton Turnuvası sona erdi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünya ve Avrupa gençler sıralamasına puan veren turnuva, Ankara'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Milli badmintoncular, organizasyonu 2 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 13 madalyayla tamamladı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz takdim etti.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

Karışık çiftler

1. Burak Küçük, Kader Çotur

2. Arda Doğaç Atan, Nisanur Tunçer

3. Berat Ayındı, Firdevs Karaaslan

3. Mehmet Can Töremiş, Beren Askar

Çift kadınlar

1. Anyapat Phichitpreechasak, Sarunrak Vitidstahraniland

2. Bahar Sabancı, Nisanur Tunçer

3. Hümeyra Reyhan Demirbaş, Sevda Nur Karatay

3. Nisa Nur Çimen, Aleyna Korkut

Çift erkekler

1. Anıl Ulaç Atan, Miraç Kantar

2. Alessandro Gozzini, Luca Zhou

3. Berat Ayındı, Burak Küçük

3. Burak Mert Alkaya, Furkan Saraç

Tek kadınlar

1. Anyapat Phichitpreechasak

2. Sarunrak Vitidsarn

3. Gianna Stiglich

3. Nurgül Yılmaz

Tek erkekler

1. Patcharakit Apiratchataset

2. Anıl Ulaç Atan

3. Veysel Taşdemir

3. Eakanath Kitkawinroj

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Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası Türkiye Gençler Açık Badminton Turnuvası sona erdi - Son Dakika

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