Uluslararası Ultra Sümela Maratonu Coşkuyla Gerçekleşti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Ultra Sümela Maratonu'nun 3.'sü büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirildi.

Doğanın eşsiz güzelliklerine ev sahipliği yapan Maçka ilçesindeki Altındere Vadisi Milli Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli sporcuların yanı sıra birçok yabancı sporcu da katılım gösterdi. Sabah saat 07.00'de başlayan yarışın startı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca'nın katılımıyla verilirken Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da maratona katılanlar arasında yer aldı. Sporcular; 61K, 22K ve 12K olmak üzere üç farklı parkurda kıyasıya mücadele etti. Katılımcılar, Sümela Manastırı'nın eteklerinde, Karadeniz'in büyüleyici doğası eşliğinde unutulmaz bir spor deneyimi yaşadı. Etkinlik boyunca sporcular kadar izleyiciler de doğayla iç içe geçen bu benzersiz atmosferin tadını çıkardı.

Yarışta 61K erkeklerde Kemal Kukul birinci olurken, Anton Kavtasev ikinci, Şakir Atmaca ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar 61K kategorisinde Tatiana Maksimova birinciliği, Cemile Çelik ikinciliği elde etti. 22K erkeklerde Aykut Kırsay birinciliği elde ederken, Bülent Işık ikinci, Cevdet Aydemir ise üçüncü oldu. Kadınlar 22K kategorisinde Nilüfer Kemaloğlu birincilik ipini göğüslerken, Kübra Şen ikinci, Nihal Yüksel Yaylagül üçüncü sırada yarışı tamamladı. 12K erkeklerde Tuncay Uzuner birinci, Emir Ayvaz ikinci, Erhan Çalışkan üçüncü olurken; 12K kadınlarda Hava Terzi birinci, Derya Samancı ikinci, Berna Köksal ise üçüncü oldu. Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde sporculara madalyaları takdim edildi. - TRABZON