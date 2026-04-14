Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 28. Uluslararası Zafer Kupası 17 Yaş Altı Güreş Turnuvası sona erdi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Göynük Atatürk Spor Salonu'nda serbest stilde 9, grekoromende 10, kadınlarda 5 ülkeden 600 sporcunun yer aldığı organizasyon, üçüncü gün müsabakalarıyla tamamlandı.
Milli sporcular, turnuvada 5'i altın, 8'i gümüş, 19'u bronz 32 madalya kazandı.
Organizasyonda ülke sıralamaları şöyle oluştu:
Kadınlar:
1- Kazakistan - 195 puan
2- Türkiye - 190 puan
3- Kırgızistan - 150 puan
Serbest stil:
1- Kazakistan - 177 puan
2- Azerbaycan - 147 puan
3- Türkiye - 146 puan
Grekoromen:
1- Kazakistan - 171 puan
2- Azerbaycan - 169 puan
3- Türkiye - 140 puan
Son Dakika › Spor › Uluslararası Zafer Kupası Sona Erdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?