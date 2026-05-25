Ümit Milli Basketbol Takımı\'nın Kadrosu Açıklandı

2026 FIBA 20 Yaş Altı Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan 20 Yaş Altı Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Slovenya'da 11-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2026 FIBA 20 Yaş Altı Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan 20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu. Ay-yıldızlılar, 4 Haziran 2026 tarihinde Çanakkale'de kampa girerek çalışmalarına başlayacak.

20 Yaş Altı Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Yiğit Gökay Kaba - Aliağa Petkimspor

Mert Kocagözoğlu - A.Efes

Yavuz Selim Kara - Bahçeşehir Koleji

Mete Paçacı, Osman Nurveren - Bursaspor

Ege Akçay - Darüşşafaka

Mehmet Ersin Erfa - Fenerbahçe

Berkan Yağız - Baykurt Final Spor

Yaman Alişan - Galatasaray

Yağız Aksu, Batu Eryurtlu - Manisa Basket

Emirhan Serbest, Efe Evan Postel - Tofaş

Rezon Elezay - Appalachian State Mountaineers/ABD

Derincan Üstün - Cedevita Olimpija/ Slovenya

Emre Özyeğen - Fmp Beograd/Sırbistan

Cengiz Sarp Coşkun - KK Hercegovac Gajdobra/Sırbistan

Salih Altuntaş - Saint Mary's Gaels/ABD

Eren Karakaya - San Jose State Spartans/ABD

Kaan Onat - UT Martin Skyhawk/ABD - İSTANBUL