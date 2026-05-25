2026 FIBA 20 Yaş Altı Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan 20 Yaş Altı Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.
Slovenya'da 11-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2026 FIBA 20 Yaş Altı Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan 20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu. Ay-yıldızlılar, 4 Haziran 2026 tarihinde Çanakkale'de kampa girerek çalışmalarına başlayacak.
20 Yaş Altı Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Yiğit Gökay Kaba - Aliağa Petkimspor
Mert Kocagözoğlu - A.Efes
Yavuz Selim Kara - Bahçeşehir Koleji
Mete Paçacı, Osman Nurveren - Bursaspor
Ege Akçay - Darüşşafaka
Mehmet Ersin Erfa - Fenerbahçe
Berkan Yağız - Baykurt Final Spor
Yaman Alişan - Galatasaray
Yağız Aksu, Batu Eryurtlu - Manisa Basket
Emirhan Serbest, Efe Evan Postel - Tofaş
Rezon Elezay - Appalachian State Mountaineers/ABD
Derincan Üstün - Cedevita Olimpija/ Slovenya
Emre Özyeğen - Fmp Beograd/Sırbistan
Cengiz Sarp Coşkun - KK Hercegovac Gajdobra/Sırbistan
Salih Altuntaş - Saint Mary's Gaels/ABD
Eren Karakaya - San Jose State Spartans/ABD
Kaan Onat - UT Martin Skyhawk/ABD - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Ümit Milli Basketbol Takımı'nın Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?