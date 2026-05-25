Ümit Milli Basketbol Takımı\'nın Kadrosu Açıklandı

25.05.2026 22:31
2026 FIBA 20 Yaş Altı Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası için kadro belirlendi.

2026 FIBA 20 Yaş Altı Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan 20 Yaş Altı Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Slovenya'da 11-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2026 FIBA 20 Yaş Altı Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan 20 Yaş Altı Ümit Erkek Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu. Ay-yıldızlılar, 4 Haziran 2026 tarihinde Çanakkale'de kampa girerek çalışmalarına başlayacak.

20 Yaş Altı Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Yiğit Gökay Kaba - Aliağa Petkimspor

Mert Kocagözoğlu - A.Efes

Yavuz Selim Kara - Bahçeşehir Koleji

Mete Paçacı, Osman Nurveren - Bursaspor

Ege Akçay - Darüşşafaka

Mehmet Ersin Erfa - Fenerbahçe

Berkan Yağız - Baykurt Final Spor

Yaman Alişan - Galatasaray

Yağız Aksu, Batu Eryurtlu - Manisa Basket

Emirhan Serbest, Efe Evan Postel - Tofaş

Rezon Elezay - Appalachian State Mountaineers/ABD

Derincan Üstün - Cedevita Olimpija/ Slovenya

Emre Özyeğen - Fmp Beograd/Sırbistan

Cengiz Sarp Coşkun - KK Hercegovac Gajdobra/Sırbistan

Salih Altuntaş - Saint Mary's Gaels/ABD

Eren Karakaya - San Jose State Spartans/ABD

Kaan Onat - UT Martin Skyhawk/ABD - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
