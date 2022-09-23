Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. İki gruba ayrılan ümit milli futbolcular, dar alanda elle çift kale maç yaptı. Bu sırada oyuncuların neşeli halleri dikkati çekti.

Ümit Milli Futbol Takımı, 27 Eylül Salı günü İstanbul 'da Gürcistan ile yapacağı hazırlık maçının çalışmalarına devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Ümit Milli Futbol Takımı'nda Gürcistan maçı hazırlıkları - Son Dakika

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