Ümit Milli Takım Kosova'yı Yendi - Son Dakika
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Ümit Milli Takım Kosova'yı Yendi

Ümit Milli Takım Kosova\'yı Yendi
03.06.2026 23:53
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Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kosova'yı 1-0 mağlup etti.

STAT: Ümraniye

HAKEMLER: Melih Aldemir, Samet Özkul, Batuhan Bıyıklı

TÜRKİYE: Deniz Ertaş (Dk. 72 Onuralp Çevikkan), Ayberk Karapo, Yiğit Efe Demir (Dk. 72 Salih Malkoçoğlu), Hamza Güreler, Yasin Özcan (Dk. 83 Deniz Ofli), Eyüp Aydın (Dk. 64 Emirhan Boz), Emirhan İlkhan (Dk. 84 Yunus Emre Konak), Hamza Akman (Dk. 46 Emirhan Acar), Mustafa Hekimoğlu (Dk. 72 Melih Bostan), İlhan Fakılı (Dk. 83 İzzet Çelik), Ali Habeşoğlu (Dk. 83 Poyraz Efe Yıldırım)

KOSOVA: Gjokaj, Sadriu (Dk. 84 Maliqi), Zeqiraj, Shala, Parduzi, Bllaca (Dk. 64 Morina), Xhylani (Dk. 65 Rrahmani), Zeqiri, Fazlija, Jashari (Dk. 75 Sahitaj), Berisha (Dk. 75 Aliu)

GOL: Dk. 82 Salih Malkoçoğlu (Türkiye)

SARI KARTLAR: Eyüp Aydın (Türkiye), Aliu (Kosova)

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Kosova'yı 1-0 mağlup etti.

Kaynak: DHA

Milli Takım, Kosova, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Milli Takım Kosova'yı Yendi - Son Dakika

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