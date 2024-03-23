Türkiye Ümit Milli Takımı, Gürcistan'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediklerini söyledi

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Gürcistan ile oynanan özel maçı 2-1 kazanan Türkiye Ümit Milli Takımı'nda teknik direktör Levent Sürme, 23 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediklerini söyledi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sürme, Ümit Milli Takım olarak genç oyuncuların gelişimine katkı sağladıklarını dile getirdi.

Ana amaçlarının A Milli Takım'a oyuncu yetiştirmek olduğunu vurgulayan Sürme, "Bu sene çok sayıda oyuncu verdik yukarıya. Bunu yaparken de her maçı kazanmak istiyoruz. Çok genç bir takımla sahaya çıkıyoruz. Biz bu işi kafaya koyduk. Bazı oyuncularımız 18 yaş altında, 19 yaş altında oynayabilir. Bu isimlere erken yaşta şans vermek önemli. Bence iyi bir yoldayız." açıklamasını yaptı.

A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya maçlarının aday kadrosuna davet edilip dün Ümit Milli Takım kadrosuna alınan Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan hakkında da konuşan Sürme, şöyle devam etti:

"Hocanın (Vincenzo Montella) verdiği bir karar vardı, biz buna saygı duyuyoruz. En önemlisi bizim de oyuncuya sahip çıkmamız. İki oyuncu da bugün çok iyi oynadı. Bunu ilk defa yaşamadık. Bertuğ Yıldırım da A Milli Takım'a gidip geri döndü. Ravil'de, Doğan'da ve başka oyuncularda da bunu yaşadık. En önemlisi her oyuncu bunu karakterli şekilde karşılayıp sahada iyi performans gösterdi."

2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde gruptan çıkmayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Sürme, "23 yılın ardından Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Canla başla savaşıp bunu zorlayacağız. Cesur bir futbol oynamak istiyoruz. Geriye çekilmek istemiyoruz. Çok genç olmamıza rağmen riske girip gelişim sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bertuğ Yıldırım: "Puan olarak geride olsak da her şey bizim elimizde"

Fransa'da Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım ile bu sezon Troyes'da kiralık forma giyip sezon sonunda Rennes'e geri dönecek kaleci Doğan Alemdar da maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Doğan Alemdar'ın Troyes'a kiralık gitmesinin ardından arkadaşının yokluğunu hissettiğini belirten Bertuğ Yıldırım, "Doğan'ın yokluğunu hissediyorum ama sıkıntılı anlarımda arıyorum, kendisi Fransızca biliyor, hemen çözüyor her şeyi." diye konuştu.

Gürcistan mücadelesini İtalya maçının provası olarak gördüklerini de söyleyen Bertuğ, "Bu maçı İtalya maçının provası olarak görüyorduk. Galip gelmek önemliydi. Güzel bir galibiyet oldu. İtalya maçına konsantreyiz. İnşallah kazanıp sonrasında Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Puan olarak geride olsak da her şey bizim elimizde. Kalan maçları kazanırsak gruptan çıkma şansımız var. Bunu da başarmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Doğan Alemdar da Bertuğ'un Rennes'e transferinin ardından çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Benim üzerime düşen kardeşime yardımcı olmak. Gelmesine çok mutlu olmuştum. Oynadığı zaman işini yapıyor. İzin zamanlarında birlikte vakit geçiriyoruz. İnşallah seneye birlikte güzel şeyler yapacağız." ifadelerini kullandı.

İtalya maçını kazanmak istediklerini de sözlerine ekleyen genç kaleci, "Bu maç, İtalya maçının provasıydı. Taktiksel olarak iyi işler yaptık. İtalya maçını kazanarak dönmek istiyoruz. Grupta şansımız var. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Teknik ve taktik olarak iyi bir takıma sahibiz. Grupta iyi maçlar oynadık ama skor anlamında kötü sonuçlar aldık. İtalya maçını kazanmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Enis Destan: "Biz bu gruptan çıkmak istiyoruz"

???????İtalya maçına iyi hazırlandıklarını belirten Enis Destan, ilk yarıda dominant bir oyun sergilediklerini, ikinci yarıda da skoru tuttuklarını dile getirdi.

İtalya maçını kazanmaları durumunda kalan mücadelelerde şanslarının olduklarını söyleyen Enis, "Biz bu gruptan çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

A Milli Takım'ın EURO 2024 için önemli isimlere sahip olduğunu, takım kadrosunun takdirini hocaların yapacağını sözlerine ekleyen genç futbolcu, Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili olarak da "Geçen hafta yaşanmaması gereken olaylar yaşandı. Bu konuyla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Biz saha içinde kalmak istiyoruz. Gerekenleri yöneticilerimiz, başkanlarımız söyler." diyerek sözlerini tamamladı.