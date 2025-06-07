Ümit Milli Futbol Takımı'nın yarın Arnavutluk ile oynayacağı özel maçın biletlerinin ücretsiz olduğu duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar, bilet ücreti ödemeyecek.
Karşılaşmayı takip etmek isteyenler, internet üzerinden ve Passo mobil uygulamasından biletlerini alabilecek.
Son Dakika › Spor › Ümit Milliler Arnavutluk ile Ücretsiz Maç Oynayacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?