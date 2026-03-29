Ümit Milliler Hırvatistan'a Hazır

29.03.2026 17:12
Ümit Milli Takım, Hırvatistan ile yapacağı maça İstanbul'da hazırlıklarını tamamladı.

Ümit Milli Futbol Takımı, 31 Mart Salı günü deplasmanda Hırvatistan ile yapacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçının hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yoğun yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması üzerinde duruldu.

Ardından duran top çalışması yapan ay-yıldızlılar, idmanın son bölümünde şut çalışması gerçekleştirdi.

Milliler, mücadelenin son hazırlığını yarın karşılaşmanın oynanacağı Opus Arena'da yapacak. Bugün akşam saatlerinde havayolu ile Zagreb'e gidecek milli takım, daha sonra karayolu ile maçın oynanacağı Osijek şehrine geçecek.

Mustafa Hekimoğlu, aday kadrodan çıkarıldı

Mustafa Erhan Hekimoğlu, sakatlığı nedeniyle Hırvatistan maçının aday kadrosundan çıkarıldı.

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre millilerin, Hırvatistan maçı aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Jankat Yılmaz (ikas Eyüpspor), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Mert Furkan Bayram (SMS Grup Sarıyer)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Ada İbik (Manisa FK)

Orta saha: Demir Ege Tıknaz (SC Braga), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Emirhan İlkhan (Torino FC), Baran Ali Gezek (ikas Eyüpspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Hamza Akman (Atko Grup Pendikspor)

Forvet: Başar Önal (NEC Nijmegen), Melih Bostan (Sakaryaspor), Cihan Çanak (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio)

Kaynak: AA

Ali Yerlikaya imaj değiştirdi İşte son hali Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali
Tuz Gölü fayında şok gerçek İç Anadolu sessizce genişliyor Tuz Gölü fayında şok gerçek! İç Anadolu sessizce genişliyor
Taraftar akın edecek Galatasaray yeni bir sektöre giriyor Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor
Bernardo Silva’dan Galatasaray’a yeşil ışık Bernardo Silva'dan Galatasaray'a yeşil ışık
Mide bulandıran görüntüler Son kullanma tarihi “yok artık“ dedirtti Mide bulandıran görüntüler! Son kullanma tarihi "yok artık" dedirtti
İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var
Fenerbahçe Opet, Galatasaray'ı farklı yendi
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
