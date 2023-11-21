Ümit Milliler, Norveç\'i Alanya\'da rahat geçti

Ümit Milli Takım, Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 1'de Norveç U21 Milli Takımı'yla kozlarını paylaştı. Alanya'da oynanan maçı Türkiye 2-0 kazandı.

CİHAN VE ERENCAN ATTI

Takımımıza 3 puanı ve galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Cihan Çanak ve 64. dakikada Erencan Yardımcı attı.

GELECEK MAÇLAR VE PUAN DURUMU

Galip gelen Türkiye, 6 puana yükselirken Norveç, 9 puanda kaldı. Ümit Milliler, bir sonraki maçta İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Norveç, sahasında San Marino'yu konuk edecek.