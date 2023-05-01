Ümit Özat, Ali Koç'a meydan okuyarak Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Ali Koç, kendisini eleştirenlere seslenerek "Başkan bulun seçime gidelim." mesajı vermişti. Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, Ali Koç'a meydan okudu.

"SANA KARŞI ADAY ÇIKACAĞIM"

Ümit Özat kendi adını taşıyan YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Yap beni kongre üyesi, 1 oy alacağımı bileyim sana karşı aday çıkacağım. Hadi!" dedi.

"SENİN GİDİŞİN AZİZ YILDIRIM'DAN BETER OLACAK"

Özat açıklamasının devamında, "Sen bir genel kurul kararı alsana. Ama ne zaman al biliyor musun? Bir bekle, Allah korusun takım şampiyon olamazsa, bir genel kurul kararı al bakayım. Ankara'dan İzmir'den Mersin'den gelip Aziz Yıldırım'ı 16 bin oy farkla gönderenler var ya seni 32 bin oy farkla gönderecekler. Senin gidişin Aziz Yıldırım'dan daha kötü olacak." ifadelerini kullandı.