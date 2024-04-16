Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu - Son Dakika
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Spor

Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu

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Fenerbahçe ve milli takımın eski kaptanı Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sorumlu başdanışmanı olarak görev yapacak.

16.04.2024 15:03  Güncelleme: 15:25
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Fenerbahçe ve milli takımın eski kaptanı Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sorumlu başdanışmanı oldu.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN BAŞDANIŞMANI OLDU

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da oyunu Zafer Partisi Adayı Azmi Karamahmutoğlu'na verdiğini açıklayan Fenerbahçe futbol takımının eski kaptanı Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu.

BİRLİKTE FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Ümit Özat'la fotoğrafını paylaşarak, "Fenerbahçe futbol takımının eski kaptanı, seçkin spor insani Ümit Özat Zafer Partisi genel başkan spordan sorumlu başdanışmanı görevini üstenmiştir." İfadelerine yer verdi.

İşte o kare;

Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı Oldu
Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ\'ın başdanışmanı oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu - Son Dakika

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