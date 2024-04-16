Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ\'ın başdanışmanı oldu

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Sen eksiktin tam oldu.

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Yunus Durak: Sığınmacı ve mülteciler sorununu, bunlara yapılan masrafları, yabancı suç örgütlerinin ve teröristlerin gündeme getirdiği, için az da olsa teşekkürü hak ediyor 63 37