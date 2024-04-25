Ümit Öztürk, Pendikspor-Kayserispor maçını yönetecek - Son Dakika
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Ümit Öztürk, Pendikspor-Kayserispor maçını yönetecek

Ümit Öztürk, Pendikspor-Kayserispor maçını yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), ligin 34. haftasında oynanacak Pendikspor-Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Mehmet Akıncık yapacak. Maç, 28 Nisan 2024 Pazar günü saat 16.00'da Pendik Stadyumunda oynanacak.

25.04.2024 12:44
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), ligin 34. haftasında oynanacak Pendikspor- Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek.

Pendikspor ile Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig 34. hafta maçında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulu, Pazar günü oynanacak müsabakada Denizli Bölgesi hakemini görevlendirdi. Bu zorlu ve kritik maçta Öztürk'ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Mehmet Akıncık yapacak. Maçın 4. hakemi ise Oğuzhan Çakır.

Ümit Öztürk, bu sezon Kayserispor'un ikinci maçında düdük çalacak. 28 Nisan 2024 Pazar günü Pendik Stadyumunda oynanacak olan Pendikspor ile Kayserispor maçı saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ümit Öztürk, Pendikspor-Kayserispor maçını yönetecek - Son Dakika

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