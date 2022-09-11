Türkiye, yarı finalde Bosna Hersek, finalde de Romanya'yı mağlup ederek altın madalya elde etti.

Kadınlar 63 kiloda ise tatamiye çıkan Zehra Nur Kaya ve Elif Kusku bronz, 70 kiloda Hatice Koçyiğit gümüş, Silan Ok bronz, + 70 kiloda Gülsüm Ağaç bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Ümitler Balkan Judo Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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