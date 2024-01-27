 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası Konya'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası Konya'da başladı

Konya'da düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde yapılan seremoni ile başladı. Şampiyonaya 64 ilden toplam 944 sporcu katılıyor. Törende konuşan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Konya Valisi Vahdettin Özkan, organizasyona destek veren kurumlara teşekkür etti.

Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası Konya\'da başladı
27.01.2024 - 19:48,
Abone Ol

Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Konya'da başladı.

Konya'da 27-28 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen seremoni ile başladı. Şampiyonaya, 64 ilden 437 kadın ve 507 erkek olmak üzere toplam 944 sporcu katılıyor. Törende konuşan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, organizasyonun düzenlenmesinde kendilerine destek veren Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve tüm kurumlara teşekkür ederek, şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi.

Törende konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan da şampiyonanın Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Konya'nın son zamanlarda sportif faaliyetler yönünde yüksek derecede bir ivme kazandığını vurgulayan Vali Özkan, "Konya kültür, sanayi ve tarım şehri olmasının yanında bir spor şehridir. Sportif altyapımızın güçlendirilmesi gençlerimizin spora yönelik iştiyakı ve uluslar arası müsabakaların şehrimizde icra ediliyor olması şehrimizi sporla özdeşleştirmektedir. Konya'da spor altyapısının oluşturulmasında Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile beraber Belediyelerimizin önemli katkıları var. Onlara teşekkür ediyoruz. Gençliğimiz her şeyimiz. Sporla barışık bir gençlik; geleceğe ümitle bakan, motivasyonunu kaybetmeyen, milli değerlerin ve milli kalkınmanın da lokomotifi olan bir gençliktir" ifadelerini kullandı.

Şampiyonada, Vali Özkan ve protokol mensupları dereceye giren sporculara ödüllerini verdi. Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası açılış seremonisine Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın yanı sıra Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, sporcular, antrenörler ve spor severler katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Konya, Spor, Valilik, Belediye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası Konya'da başladı - Son Dakika


21:11
Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:29
Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00
Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59
İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı
19:46
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
18:47
Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:43
Şanlıurfa'da silahla oynayan genç, arkadaşını öldürdü Şanlıurfa'da silahla oynayan genç, arkadaşını öldürdü
18:33
İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:11 Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:29 Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00 Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59 İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı
19:46 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:43 Şanlıurfa'da silahla oynayan genç, arkadaşını öldürdü
18:33 İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 21:25:00. #1.11#
SON DAKİKA: Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası Konya'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement