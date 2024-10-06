Ümraniye'de Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Ümraniye'de Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması Düzenlendi

Ümraniye\'de Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması Düzenlendi

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel 8. Türk Okçuluğu Puta Yarışması'na 507 sporcu katıldı. Dereceye giren okçulara hediyeler verilirken, etkinlik geleneksel kıyafetler içinde gerçekleştirildi. Başkan İsmet Yıldırım ve Necmettin Bilal Erdoğan, okçuluğun kültürel önemi hakkında konuştu.

06.10.2024 11:22  Güncelleme: 11:24
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Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel 8. Türk Okçuluğu Puta Yarışması'nda 507 sporcu yarıştı. Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen yarışmada dereceye girenlere, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan hediyeleri takdim etti.

Ümraniye Belediyesi, Geleneksel 8'inci Türk Okçuluğu Puta Yarışması'nda yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen yarışmada dereceye girenlere hediyeler verildi. Küçük büyük her yaştan toplam 507 okçunun katıldığı yarışmada geleneksel okçu kıyafeti giyen okçular, yarışmalarda gösterilerini sundu. Yarışmaya bu yıl, 10 şehirden 507 sporcu ve 47 spor kulübü katıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan müsabakalar büyük bir heyecana sahne olurken, yarışmalarda dereceye giren kemankeşlere Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan kupa, madalya ve para ödülü verdi.

İsmet Yıldırım: "Okçuluk, aziz milletimiz için özgürlük ülküsünün temsilidir"

Türk Okçuluk Puta Yarışması'nda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Milletimiz yüzyıllarca toplum kimliğini inşa eden birbirinden farklı örf, adet, zanaat ve de savaş sanatını miras olarak korumuş ve de bugünlere kadar aktarmıştır. Tüm toplumları öz kültürlerinden kopararak benzer hale getirmek isteyen günümüzdeki küresel yapının tehdit ettiği en büyük unsurlar işte bunlardır. Eğer tüm dünyaya biz varız ve buradayız demek istiyorsak özgüvenimizi kuşanarak bizim olan ne varsa canla başla sahip çıkmak zorundayız. Günümüz teknolojilerinden her ne kadar savaş yöntemleri gelişmiş olsa da okçuluk, kültür ve öz kimliğimizi yaşatma konusunda önemli bir yere sahiptir. Okçuluk tarih boyunca attığı okun düştüğü yeri yurt edinen aziz milletimiz için özgürlük ülküsünün temsilidir. Eğer bu düşünceyle çalışır bu inançla özümüze sahip çıkarsak evlatlarımızın arasından milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılan nice yeni sporcularımızın çıkacağına canı gönülden inanıyorum" dedi.

Bilal Erdoğan: "Geleneksel Türk okçuluğundaki sporcu gençlerimizin duruşu, ahlakı, bilinci gerçekten bambaşka bir düzeyde"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ise, "Bu bizim ata sporumuz, bu bizim milli sporumuz, bu peygamberimizin sünneti olan sporumuz. Onun için biz geleneksel okçuluğun gelişmesiyle aynı zamanda bir neslin geleceğe emin adımlarla kendi kimliğiyle, kendi kültürüyle, kendi inancıyla yetişmesini hedefliyoruz ve bu yolda çok kısa sürede çok güzel neticeler aldığımız için çok mutluyuz, çok umutluyuz. Geleneksel Türk okçuluğundaki sporcu gençlerimizin duruşu, ahlakı, bilinci gerçekten bambaşka bir düzeyde. Onun için hepsiyle gurur duyuyoruz. Burada kazanan da kaybeden de Allah'ın izniyle kazanmıştır. 507 kardeşimizin hepsini, ailelerini, hocalarını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bilal Erdoğan, "Türkiye okçulukta son iki olimpiyatta madalya almaya devam ediyor. Geleneksel okçulukta da dünyada lider bir noktaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bir Dünya Geleneksel Okçuluk Federasyonu'nun kurulması çalışmalarına bizim Türk Okçuluk Federasyonumuz önderlik ediyor. Geçen Astana'daki yarışmalardaki oyunlarda geleneksel okçulukta sporcumuz bir altın madalya aldı. Bizi mutlu etti. İnşallah bundan sonraki dönemde lisanslı sporcu sayımız arttıkça hocalarımızın bu anlamdaki disiplini, uygulamalarındaki gelişmeler ilerledikçe daha da çok uluslararası madalyayı geleneksel okçuluk sporcularımızdan bekliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ümraniye'de Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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